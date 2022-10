Κοινωνία

Αιγάλεω: ανήλικοι μπήκαν σε σχολείο με κουζινομάχαιρα

Σοκ προκαλεί η νέα επίθεση από ανηλίκους κατά ανηλίκων, αυτήν τη φορά με τις ηλικίες των παιδιών να χτυπούν «καμπανάκι».

Τρία παιδιά 5, 7 και 10 ετών μπήκαν σε Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω με κουζινομάχαιρα απειλώντας άλλα παιδιά, την ώρα της Γυμναστικής.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τα παιδιά, αλλά και τους γονείς τους, για παραμέληση.

Το σχολείο βρίσκεται στο χώρο προσωρινά, καθώς πρόκειται για σεισμόπληκτο κτήριο, που είναι εκεί επί τέσσερα χρόνια, χωρίς περίφραξη.

Τα παιδιά που έκαναν την επίθεση ήταν Ρομά, εξωσχολικά.

