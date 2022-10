Τροχαίο: Σκότωσε τον σύζυγό της με το αυτοκίνητο

Παράξενα

Απίστευτο τροχαίο δυστύχημα συνέβη σε νησί του Αιγαίου, όπου το ζευγάρι περνούσε τις διακοπές του.

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα η σύζυγός του, στην Ποσειδωνία της Σύρου.

Ο 83χρονος, ο οποίος ήταν έξω από το όχημα και κοντά στο σπίτι του, χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η σύζυγός του, η οποία προφανώς χωρίς να το αντιληφθεί, εγκλώβισε τον άνδρα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Όταν ειδοποιήθηκαν πρώτες βοήθειες και έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον τόπο του συμβάντος, ο άτυχος άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Πηγή: cyclades24.gr

