Αιγάλεω: Μαθητής χτύπησε τον διευθυντή του σχολείου (βίντεο)

Ακραίο περιστατικό βίας ανηλίκων σε ΕΠΑΛ του Αιγάλεω, όπου μαθητής και διευθυντής κατέληξαν σε νοσοκομείο και κρατητήριο αντίστοιχα.

Στα άκρα έφτασε περιστατικό βίας σε ΕΠΑΛ του Αιγάλεω, με μαθητή να καταλήγει στο νοσοκομείο, τον διευθυντή να κρατείται και τους δύο να ανταλλάσσουν μηνύσεις.

Το περιστατικό, όπου περιέγραψαν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος της τοπικής ΕΛΜΕ, Θ.Κατσανώπουλος και η αυτόπτης μάρτυρας Ελπίδα Τσούκα, διευθύντρια Εργαστηρίων ΕΠΑΛ Αιγάλεω.

Όπως είπε η αυτόπτης μάρτυρας, συνεδρίαζαν οι καθηγητές για την αποβολή 16χρονου μαθητή, λόγω παραβατικής του συμπεριφοράς.

Όταν κάποια στιγμή ο διευθυντής του ΕΠΑΛ και ο εν λόγω μαθητής βρίσκονταν στο προαύλιο, ο μαθητής άρπαξε το κινητό από την τσέπη του διευθυντή και ο διευθυντής τον κυνήγησε για να του το πάρει.

Ο μαθητής κατήγγειλε ότι ο διευθυντής του έκανε κεφαλοκλείδωμα και του επιτέθηκε, χτυπώντας τον άγρια. Η κ.Τσούκα, αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι δεν έγινε κανένα κεφαλοκλείδωμα.

Ωστόσο, όπως είπε, ο μαθητής χτύπησε το χέρι του σε ένα τζάμι και το έσπασε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Έτσι, ο μαθητής κατέληξε να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και ο διευθυντής κρατούμενος για επίθεση κατά του μαθητή.

Αμφότεροι υπέβαλλαν μηνύσεις.

