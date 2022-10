Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη - Αντιγριπικό εμβόλιο: Πότε πρέπει να το κάνουμε

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τη γρίπη, τον κορονοϊό και τα εμβόλια.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν καλεσμένη η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, όπου εξέφρασε την άποψη ότι, οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί «πρέπει πια να επιστρέψουν στις δουλειές τους» και γι’αυτό «πιέζουν πολύ καιρό».

Μίλησε για τη γρίπη, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε έξαρση ήδη από το καλοκαίρι, οπότε και σημειώθηκαν πολλά κρούσματα, ενώ τόνισε ότι, λόγω του ότι φέτος το χειμώνα δεν θα υπάρχουν μάσκες, κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για όλους.

Η γρίπη είναι σε έξαρση από τα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι το πολύ και μέχρι τέλος Μαρτίου, κάτι που, όπως είπε, κάνει ιδανικό για εμβολιασμό το διάστημα τέλος Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη.

Όσο για τον κορονοϊό, παραδέχθηκε πως υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών.

Τέλος, σε ερώτηση για τους αιφνίδιους θανάτους, απάντησε ότι, «πρόκειται για άτομα διαφόρων ηλικιών, με διάφορα υποκείμενα νοσήματα, που πρέπει να ομαδοποιηθούν», γιατί λόγω της πανδημίας και των εμβολίων, «ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει» και για το λόγο αυτόν, πρέπει να υπάρχει έρευνα, για να δοθούν απαντήσεις και να εφησυχάσει ο κόσμος.

