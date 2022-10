Life

“The 2Night Show”- Αθερίδου και Μαγκλάρας: Ο γάμος που δεν ήθελαν, το πρόβλημα ακοής και ο Θοδωρής Αθερίδης (βίντεο)

Ένα από τα ζευγάρια της showbiz - που δεν μας έχει συνηθίσει σε τηλεοπτικές εμφανίσεις - καλωσόρισε στην παρέα του "The 2night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μίλησαν για όλα.

Ο λόγος για τη Φωτεινή Αθερίδου και τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, οι οποίοι μίλησαν για τον γάμο τους, για τον μονάκριβο γιο τους αλλά και την όμορφη οικογένεια που δημιούργησαν μαζί.

Όπως είπε η ηθοποιός η αρχική τους πρόθεση ήταν να μην παντρευτούν αλλά στην πορεία άλλαξαν γνώμη.

Στην Γ΄Λυκείου αποφάσισε πως θα ακολουθήσει τα χνάρια του μπαμπά της, Θοδωρή Αθερίδη, στην υποκριτική.

Η Φωτεινή Αθερίδου αναφέρθηκε και στο πρόβλημα ακοής της και το κατά πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά της.

«Τώρα είμαι εντάξει γιατί μιλάς δυνατά και κάνω και χειλανάγνωση. Έχω 75% απώλεια ακοής» είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Για το πώς άλλαξε τη ζωή τους ο ερχομός του γιου τους «όλα άλλαξαν. Στην αρχή φρικάρεις, ξαφνικά ήταν όλο μία ευθύνη. Τώρα καμία σχέση, τώρα ψοφάω» είπε η Φωτεινή Αθερίδου.

Για τον μπαμπά της, Θοδωρή Αθερίδη ανέφερε πως «είναι αξιολάτρευτος μπαμπάς. Όταν ήμουν μικρή με ενοχλούσε, όταν μας σταματούσαν στον δρόμο για να του μιλήσουν».





