Κορινθιακός: Σεισμός στην Περαχώρα

Σεισμική δόνηση ανησύχησε τους κατοίκους της περιοχής, νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:43 το πρωί της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Περαχώρας Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,1 χλμ και το επίκεντρό του ήταν στα 6χλμ δυτικά βορειδυτικά της Περαχώρας.

