Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε ατύχημα

Με νάρθηκα είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αφού όπως ο ίδιος έκανε γνωστό, είχε ατύχημα.

Με νάρθηκα στο πόδι επιστρέφει από την Νάξο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως αναφέρει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης «ένα στραβοπάτημα χθες βράδυ με οδήγησε στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου για ακτινογραφίες, στις οποίες απεικονίστηκε κάταγμα έξω σφυρού.

Ακινητοποίηθηκε το πόδι με νάρθηκα και παραπέμφθηκα για περαιτέρω εξετάσεις. Ευχαριστώ θερμά το προσωπικό του ΓΝ-ΚΥ Νάξου & ειδικά τον ορθοπαιδικό Β. Ραπτάκη» καταλήγει ο υπουργός.

