Μειωμένο ωράριο στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης

Ελήφθη η απόφαση για εφαρμογή μειωμένου ωραρίου στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Από πότε θα ισχύσει. Τι γίνεται με την Αθήνα.

Την απόφαση της εφαρμογής μειωμένου ωραρίου στα καταστήματα λιανικής στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρός του, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο Παντελής Φιλιππίδης το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την ερχόμενη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη θα διαμορφωθεί ως εξής:

Δευτέρα: 10:00 έως 16:00

Τρίτη: 10:00 έως 19:00

Τετάρτη: 10:00 έως 16:00

Πέμπτη: 10:00 έως 19:00

Παρασκευή: 10:00 έως 19:00

Σάββατο: 10:00 έως 16:00

Ο Π.Φιλιππίδης διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται ζήτημα μείωσης των μισθών ή του προσωπικού, αφού όπως είπε, «η αγορά δουλεύει 45 ώρες και οι εργαζόμενοι πληρώνονται για 40, συνεπώς και δεν θα επηρεαστεί ο μισθός τους», ενώ είπε ότι, τα περισσότερα μαγαζιά της πόλης είναι μικρά, οικογενειακά και δεν θα μειώσουν το προσωπικό τους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως, «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Σε σχόλιο σχετικά με την εναλλακτική για αγορές από τα μεγάλα καταστήματα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου είπε ότι, «θα κριθούμε όλοι και οι πολυεθνικές και τα mall σε αυτήν την κρίση».

Η μείωση κατά 2 ώρες την ημέρα, την οποία αποφάσισε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, εξετάζεται και ως ενδεχόμενο από την κυβέρνηση, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Το ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή σύσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς.





