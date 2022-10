Οικονομία

Appodixi: Λουκέτο σε βενζινάδικο στην Αγία Παρασκευή

Νέο περιστατικό φοροδιαφυγής «διαλευκάνθηκε» με τη βοήθεια πολίτη. Τι συνέβη.

Λαυράκια με το «καλημέρα» έχει βγάλει η εφαρμογή, Appodixi, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από το λουκέτο σε πρατήριο καυσίμων, στον Βύρωνα, που μπήκε πριν από δέκα ημέρες, μετά από ανώνυμη καταγγελία καταναλωτή, μέσω του app, το καμπανάκι των καταγγελιών χτύπησε ξανά στον ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ.

Η επώνυμη - αυτή τη φορά - καταγγελία αφορούσε πρατήριο, στην Αλ. Παναγούλη 120 και Αγγελίωνος 15, στην Αγ. Παρασκευή. Σύμφωνα με αυτή, ο οδηγός του οχήματος διαπίστωσε ότι άλλα χρήματα πλήρωσε και ανέγραφε η απόδειξη, που πήρε, και άλλα τελικά καταγράφηκαν στον φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης. Όταν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν στο πρατήριο για να το σφραγίσουν, ο δικηγόρος της επιχείρησης προσπάθησε να αμφισβητήσει τα ευρήματα της απόδειξης.

Εκείνη τη στιγμή, όμως, έφτασε πελάτης, που κρατούσε απόδειξη, με ημερομηνία, 01/10/2022, αξίας 63 ευρώ, προκειμένου να πιστωθεί τους πόντους από το προσφερόμενο πρόγραμμα επιβράβευσης, που ακολουθούσε η επιχείρηση. Οι ελεγκτές πήραν την απόδειξη, και διαπίστωσαν επί τόπου ότι η αξία, που είχε διαβιβαστεί στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, ήταν μόλις... 20 ευρώ !

Και δεν είναι μόνο αυτό.

Διασταύρωσαν επιπλέον την αναφορά POS με το αρχείο του φορολογικού μηχανισμού και βρήκαν άλλες 18 περιπτώσεις, κατά τις οποίες είχαν παραποιηθεί τα ποσά των αποδείξεων, σε ποσοστό 90%, δηλαδή στο 1/10 της πραγματικής τους αξίας !

Βρήκαν ακόμα άλλες 15 περιπτώσεις, όπου η επιχείρηση δεν είχε διαβιβάσει τις εκδοθείσες αποδείξεις στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, μέσω του συστήματος E-SEND εισροών - εκροών.

