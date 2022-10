Κόσμος

Ψευδοκράτος σε ΟΗΕ: Αναγνωρίστε μας ή εγκαταλείψτε μας

Πυρά κατά της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ εξαπέλυσε ο «Υπουργός Εξωτερικών» του ψευδοκράτους.

Προθεσμία ενός μηνός στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) έδωσε το ψευδοκράτος είτε να αναγνωρίσει την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», είτε να αποχωρήσει. Ο «υπουργός εξωτερικών» Ταχσίν Ερντογρούλογου δήλωσε στην Χουριέτ ότι αν η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν συνάψει συμφωνία με το ψευδοκράτος, θα πρέπει να αποχωρήσει από τα δύο στρατόπεδά της στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο λεγόμενος «υπουργός» ανέφερε στην εφημερίδα πως η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία διαθέτει δύο στρατόπεδα στα Κατεχόμενα και ένα σημείο επαφής, έλαβε άδεια από την ελληνοκυπριακή πλευρά για να εκτελεί τα καθήκοντά της στην Κύπρο. «Η φιλοξενία τελείωσε, ή υπογράψτε μια στρατιωτική συμφωνία με την ‘ΤΔΒΚ’ ή θα αποχωρήσουν επίσης από την ‘ΤΔΒΚ’».

Ο Ταχσίν Ερντογρούλογλου δήλωσε ότι με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην Νέα Υόρκη συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων Jean-Pierre Lacroix και αφού τους υπέβαλαν το προσχέδιο για τη Συμφωνία για το Καθεστώς Δυνάμεων (SOFA), τους ανέφεραν ότι θα κάνουν νέα βήματα για την αναγνώριση.

Ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα επανεξετάσουν το προσχέδιο. «Είπαν ότι θα απαντήσουν το συντομότερο δυνατό, αλλά εμείς τους δώσαμε έναν επιπλέον μήνα. Ως ‘ΤΔΒΚ’, τους λέμε ξεκάθαρα, «κοιτάξτε, δεν είναι η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση που θα εγκρίνει την αποστολή σας στην ‘ΤΔΒΚ’, είμαστε εμείς. Ήμασταν φιλόξενοι όλα αυτά τα χρόνια, το επιτρέψαμε, αλλά τώρα τελείωσε. Ακόμα κι αν η απάντηση είναι αρνητική, δεν θα διστάσουμε ποτέ να κάνουμε τα βήματα που πρέπει. Μετά το 1974, ζούμε με τη ασφάλεια του τουρκικού στρατού, εάν οι στρατιωτικοί του ΟΗΕ εγκαταλείψουν την ‘ΤΔΒΚ’, θα φύγουν».

