Θεσσαλονίκη: Φίδια έκαναν φωλιά μέσα σε νηπιαγωγείο

Τα φίδια έκαναν σπίτι τους, το νηπιαγωγείο. Γονείς και εκπαιδευτικοί είναι ανάστατοι και ζητούν την μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου.

Τα φίδια έφτιαξαν φωλιά μέσα σε νηπιαγωγείο στη Θεσσαλονίκη, με τους γονείς των παιδιών να προσπαθούν να πιστέψουν τα στοιχεία που αποκαλύπτονται. Πρόκειται για οχιές που βρίσκονταν μέσα σε τάξη που καθημερινά έπαιζαν μικρά παιδιά. Ευτυχώς τα ερπετά δεν προκάλεσαν κάποιο τραυματισμό. Όπως φαίνεται μπήκαν στο νηπιαγωγείο το καλοκαίρι, όταν ήταν κλειστό και δεν ενοχλήθηκαν από την επιστροφή των μικρών μαθητών.

Είναι η δεύτερη φορά που στο νηπιαγωγείο Βασιλουδίου, στον Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, βρίσκουν οχιές να έχουν εγκατασταθεί μέσα σε αίθουσα. Το σχολείο είναι σε αναστολή λειτουργίας από την περασμένη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, ενώ πριν μια εβδομάδα είχαν ξαναβρεί οχιές μέσα στον χώρο.

Ο αντιδήμαρχος Λαγκαδά, μιλώντας στο Open, είπε ότι με το που άνοιξε το σχολείο εντοπίστηκαν στον χώρο τρεις οχιές. Αμέσως κάλεσαν την πυροσβεστική και τις απομάκρυνε. Μόνο η μία ήταν ζωντανή

Όπως είπε, έγιναν όλες οι εργασίες που χρειάζονταν για καθαρισμό του χώρου και τοποθετήθηκαν απωθητικά και παγίδες, τόσο την προηγούμενη Παρασκευή που τις εντόπισαν πρώτη φορά, όσο και τώρα.

Ο αντιδήμαρχος εκτιμά ότι μπορεί να φωλιάζουν στα κεραμίδια. Με εντολή του δημάρχου σκέφτονται, επίσης, την μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου για την ασφάλεια των παιδιών.

