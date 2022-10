Παράξενα

Ηράκλειο: έκλεψε πάνελ για να χτίσει μαντρί

Μετέφερε το πάνελ που έκλεψε, αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ στο υπό κατασκευή μαντρί του.

Μία ιδιαίτερη λεία, στόχευσε ένας άνδρας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας, έκλεψε πάνελ από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Θραψανού στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος και το μετέφερε αρκετά χιλιόμετρα μακριά στο Οροπέδιο Λασιθίου για να χτίσει το μαντρί του.

Μόλις οι υπάλληλοι αντιλήφθηκαν τη κλοπή ειδοποίησαν την αστυνομία οι οποίοι μετά από έρευνες, εξιχνίασαν τη ληστεία και έφτασαν στην ταυτότητα του δράστη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (04.10.2022) το πρωί, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα-Πεδιάδος και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, την 03.10.2022 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από αύλειο χώρο οικήματος Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος (41) πάνελ συνολικής χρηματικής αξία 3250 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα-Πεδιάδος και ύστερα από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε η εμπλοκή του ημεδαπού στην παραπάνω κλοπή.

Από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε έρευνα σε αγροτική τοποθεσία ιδιοκτησίας του στην περιοχή του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των αφαιρεθέντων πάνελ τα οποία και αποδόθηκαν.

Επιπλέον, σε βάρος του ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

Πηγή: cretapost.gr

