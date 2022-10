Πολιτισμός

Σταμάτης Κόκοτας: Το τελευταίο αντίο στο σπουδαίο τραγουδιστή (βίντεο)

Σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο τραγουδιστή. Συντετριμμένος ο γιος του, ράγισε καρδιές με τον επικήδειό του.

Σε κλίμα συγκίνησης είπαν το τελευταίο αντίο το μεσημέρι της Τετάρτης στον Σταμάτη Κόκοτα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης του Κοιμητηρίου του Ζωγράφου.

Ο Δήμαρχος της πόλης Βασίλης Θώδας ανέλαβε την πρωτοβουλία να γίνει με δημοτική δαπάνη ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της τεράστιας προσφοράς του Ζωγραφιώτη καλλιτέχνη στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή του τόπου.

Μετά την πρωτοβουλία του Δημάρχου Ζωγράφου, η οικογένεια του εκλιπόντος αποφάσισε να ενισχύσει με σημαντικό ποσό τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου στη μνήμη του αείμνηστου τραγουδιστή.

Συντετριμμένος στην κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα ήταν ο γιος του, Δημήτρης. Ο ίδιος είχε τεράστια αδυναμία στον πατέρα του από τον οποίο κληρονόμησε το ταλέντο του στο τραγούδι.

Ο Δημήτρης Κόκοτας να «ράγισε καρδιές» με τα λόγια που είπε στον επικήδειο. «Ήσουν ένας καταπληκτικός πατέρας. Μας αγάπησες πάρα πολύ. Μας έδωσες πολλή αγάπη. Τη γυναίκα, τη μάνα μας, τη δεύτερη γυναίκα την Ευαγγελία, τα παιδιά του. Του δώσαμε κι εμείς πάρα πολύ αγάπη. Ήμασταν το στήριγμά του κι έτσι μας έμαθε να αγαπάμε τον κόσμο και τον εαυτό μας. Ο Σταμάτης για τα παιδιά του είχε πάντα μια θέση για όλους. Πήγαιναν να τον δουν, να τον ακούσουν, να τον χειροκροτήσουν κι ας μην τους ήξερε καθόλου.

Ήταν βιοπαλαιστής, άπλωνε το χέρι του, έδινε χρήματα, είχε φροντίσει για τη ψυχή του, έκανε αγαθοεργίες, ελεημοσύνες, ανεγέρσεις ναών και σε ορφανοτροφεία. Ξεγέλασε τον θάνατο. Ο Σταμάτης για μένα θα είναι πάντα εδώ, θα ζει σίγουρα μέσα στις καρδιές όλων μας. Στη σκέψη μας, θα τον ακούμε, θα είναι πάντα εδώ πνευματικά να μας στηρίζει. Είχε για όλους έναν καλό λόγο και θεωρούσε όλο το κόσμο αγαπημένο και φίλο του», είπε, μεταξύ άλλων, με δάκρυα στα μάτια ο Δημήτρης Κόκοτας.

Ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν το παρών στην κηδεία του Σταμάτη Κόκοτα ήταν ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο Παντελής Αμπαζής κ.α.

Ο μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής άφησε την τελευταία του πνοή στα 85 του χρόνια, στο Ασκληπιείο νοσοκομείο της Βούλας, όπου νοσηλευόταν μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.

Για την πρώτη του γνωριμία με τον αείμνηστο τραγουδιστή μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" ο Αλέξης Κούγιας "τον γνώρισα το 1981 όταν είχε συλληφθεί με τον Βοσκόπουλο και με ειδοποίησε η Μαρινέλλα και τότε ανέλαβα να τους υπερασπιστώ, ήταν σημαντικό το αδίκημα για εκείνη την εποχή, υπήρχε φόβος κράτησής τους".

