“Το Πρωινό”- Πολυτεχνειούπολη: Κρίσιμες ώρες για τον “Έσκο” (βίντεο)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής "Το Πρωινό", οι τελευταίες ώρες κρίνονται ιδιαίτερα κρίσιμες για τον διαβόητο "Έσκο" της Πολυτεχνειούπολης στη Ζωγράφου.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης η μητέρα του ενημερώθηκε από γιατρούς στον Ερυθρό Σταυρό πως θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως και συνέβη.

Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα της εφημερίδα «Το Βήμα» ο 30χρονος που νοσηλεύεται φρουρούμενος στον «Ερυθρό Σταυρό» και φέρεται ως αρχηγός της συμμορίας της Πολυτεχνειούπολης κατέθετε χρήματα στον λογαριασμό αντιεξουσιαστή, ο οποίος κατηγορήθηκε για την αποστολή του τρομοδέματος με παραλήπτη τον πρώην Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο το 2017.

Μάλιστα η εντολή για την κατάθεση των χρημάτων δόθηκε από το θείο του 30χρονου. Πρόκειται για έναν Αλβανό με το παρατσούκλι ΤΙΤΙ που έχει και εκείνος βαρύ ποινικό παρελθόν.

