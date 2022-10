Life

“Το Πρωινό” - Φουρθιώτης: Η φορολογική μου δήλωση είναι 500000 ευρώ και όχι 1,5 εκατομμύριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τηλεπαρουσιαστής συνεχίζει να αρνείται όλες τις κατηγορίες εναντίον του. Τι δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής.

Στην τελική ευθεία για την έκδοση απόφασης εισήλθε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την υπόθεση των στημένων επιθέσεων έξω από το σπίτι του παρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη που στην επόμενη δικάσιμο, στις 11 Οκτωβρίου, θα προχωρήσει με την πρόταση του εισαγγελέα.

"Κατηγορήθηκα ότι χρησιμοποίησα τον τηλεφωνικό αριθμό γνωστού ιδιοκτήτη τηλεοπτικών παραγωγών ενώ δεν είναι δικό μου" είπε ο τηλεπαρουσιαστής.

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του "δεν έχω ξεπεράσει τη νευρική ανορεξία, ενώ συνεχίζω να ταλαιπωρούμαι με το πόδι μου".

Όσο για τα εισοδήματά του ανέφερε πως "η φορολογική μου δήλωση λέει 500000 ευρώ και όχι 1,5 εκατομμύριο, ήταν μεγάλα τα έσοδα από τα προϊόντα που πωλούσε το κανάλι στο οποίο βρισκόμουν, για τα οποία έοσδα που αγγίζουν τα 14 εκατομμύρια βρίσκομαι σε αντιδικία με τον πρώην ιδιοκτήτη".

Ο ίδιος δηλώνει αθώος και αποδίδει τις κατηγορίες σε βάρος του σε σενάριο από τα αστυνομικά όργανα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Σκότωσε τον σύζυγό της με το αυτοκίνητο

Θεσσαλονίκη: Έγκυος καταγγέλλει οδηγό λεωφορείου - Αρνήθηκε την επιβίβασή της

“The 2Night Show”: Η Dat Lilly για την απόρριψη της μητέρας της και το ορφανοτροφείο