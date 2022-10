Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: φυλακίστηκε γιατί έβαζε 6χρονη να ζητιανεύει

Το παιδί ζητιάνευε επί ώρες στο κέντρο της πόλης. Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη της γυναίκας.

Στις φυλακές οδηγήθηκε η 54χρονη από τη Βουλγαρία που συνελήφθη κατηγορούμενη ότι υποχρέωνε 6χρονο κοριτσάκι να ζητιανεύει καθημερινά, πολλές φορές για περισσότερες από 12 ώρες, μπροστά από εμπορικά καταστήματα της Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφήνοντάς την ρακένδυτη και παραμελημένη ώστε να προκαλεί τον οίκτο των περαστικών. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες πολιτών στην τετραψήφια γραμμή πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων («1109») ενώ ακολούθησε αστυνομική έρευνα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση τόσο την ανήλικη όσο και την 54χρονη που τη συνόδευε, καταγράφοντας για αρκετά 24ωρα τις κινήσεις τους. Την περασμένη Πέμπτη ακολούθησε η σύλληψή της γυναίκας, η οποία αρχικώς δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είναι η μητέρα της 6χρονης, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές.

Απολογούμενη στην Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 54χρονη φέρεται να είπε πως είναι η γιαγιά της ανήλικης, ομολογώντας ότι στις αρχές του προηγούμενου μήνα ταξίδεψε στην Ελλάδα από την περιοχή Πλέβεν της Βουλγαρίας, όπου διαμένει, για επαιτεία. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς της ότι διέθετε έγγραφη συναίνεση της 20χρονης μητέρας της ανήλικης να την πάρει μαζί της, πληροφορίες αναφέρουν ότι το έγγραφο αυτό ήταν το πιστοποιητικό θανάτου του συζύγου της.

Δεν έπεισε, όμως, εισαγγελέα και ανακρίτρια και ομόφωνα κρίθηκε προσωρινή κρατούμενη (διώκεται για τις πράξεις της εμπορίας ανθρώπου κατ' επάγγελμα και κατά συναυτουργία, έκθεση ανηλίκου και ψευδή αναφορά, εκ των οποίων το πρώτο σε βαθμό κακουργήματος και τα άλλα δύο πλημμελήματα).

Στο μεταξύ, με εντολή της Εισαγγελίας Ανηλίκων, η 6χρονη μεταφέρθηκε σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων, όπου διαμένει προσωρινά. Για την τύχη της και το εάν θα επιστρέψει στην οικογένειά της αναμένεται να αποφανθεί το επόμενο διάστημα η Δικαιοσύνη.

