Συνταξιούχοι: Πορεία στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία κάνουν οι συνταξιούχοι. Τι ζητούν. Ποιοι δρόμο είναι κλειστοί.

Παναττική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ξεκίνησε, στις 10 το πρωί, από την Πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια οι συνταξιούχοι κατευθύνθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αιτήματα των συνταξιούχων είναι, μεταξύ άλλων:

Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις τώρα. Κατώτερη σύνταξη στα 650 ευρώ από τα 384, που είναι σήμερα. Να εκδοθούν άμεσα οι συντάξεις και να σταματήσουν οι περικοπές στα εφάπαξ.

Να δοθούν άμεσα σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά τ ου 11μήνου, που παράνομα παρακρατούνται δίχως προαπαιτούμενα.

Να αποδοθεί το 0.5% του ΑΕΠ, που με νόμο έχει ψηφίσει η σημερινή κυβέρνηση και, επί τρία χρόνια, δεν το αποδίδει.

Να αποδοθούν τώρα οι παράνομα παρακρατημένες συνδρομές (0,20) στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, που οφείλονται από το 2018, καθώς και τα παρακρατηθέντα από τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ.

Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας.

Να καταργηθεί η αντεργατική-αντιλαϊκή-αντιασφαλιστική νομοθεσία και η φοροληστεία.

Να ανακεφαλαιοποιηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, εκτός της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Λόγω της πορείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας.

