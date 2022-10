Κοινωνία

Εργατικό δυστύχημα στο Μενίδι: εργάτης καταπλακώθηκε από βαριά αντικείμενα

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Συναγερμός σήμανε στο Μενίδι καθώς ένας εργάτης καταπλακώθηκε εν ώρα εργασίας σε χώρο αποθήκης ηλεκτρονικού σούπερ μάρκετ και δεν έχει τις αισθήσεις του.

Πιο συγκεκριμένα ο 38χρονος καταπλακώθηκε από αντικείμενα σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης που βρίσκεται επί της οδού Λουτρού, την ώρα που έκανε εργασίες τοποθέτησης.

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης επί της οδού Λουτρού στο Μενίδι Αττικής και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2022

