Life

Η Αντζελίνα Τζολί έκανε μήνυση στον Μπραντ Πιτ για κακοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο επεισόδιο στο χωρισμό που ακολούθησε του πολυδιαφημισμένου γάμου των δύο σταρ του Χόλυγουντ.

Η Αντζελίνα Τζολί επανήλθε με νέα καταγγελία εναντίον του Μπραντ Πιτ αποκαλύπτοντας μερικές ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με το τελευταίο τους ταξίδι από τη Γαλλία στην Καλιφόρνια τον Σεπτέμβριο του 2016 που έγινε η αφορμή να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Η διαμάχη τους ξεκίνησε όταν ο Πιτ την κατηγόρησε πως ήταν «υπερβολικά υποτιμητική» με τα παιδιά τους και στη συνέχεια άρχισε να της φωνάζει στο μπάνιο.

«Όταν ένα από τα παιδιά τους την υπερασπίστηκε, ο Πιτ όρμησε στο παιδί και η Τζολί τον άρπαξε από πίσω για να τον σταματήσει. Στην προσπάθεια του να την απομακρύνει την τραυμάτισε στην πλάτη και τον αγκώνα. Τα παιδιά έσπευσαν να την βοηθήσουν. Ο Πιτ προσπάθησε να πνίξει ένα από τα παιδιά ενώ χτύπησε ένα άλλο στο πρόσωπο. Ολα τον παρακαλούσαν να σταματήσει. Ήταν φοβισμένα», αναφέρει η κατάθεση της ηθοποιού, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια «έχυσε μπύρα στην Τζολί». Και σε ένα άλλο σημείο, «έριξε μπύρα και κόκκινο κρασί στα παιδιά».

Στην καταγγελία της αναφέρει ακόμη ότι δεν υπήρξε καμία συμφωνία για το οινοποιείο, Chateau Miraval. Η Τζολί προσφέρθηκε να πουλήσει το μερίδιό της στον Πιτ, αλλά εκείνος φέρεται να «απαίτησε» να υπογράψει «ένα σύμφωνο που θα της απαγόρευε να μιλήσει εκτός δικαστηρίου για τη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση της ίδιας και των παιδιών τους από τον εκείνον. Η Τζολί αρνήθηκε και ο Πιτ αποχώρησε από τη συμφωνία», αναφέρουν οι δικηγόροι στα έγγραφα σύμφωνα με το People.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: ληστεία και ομηρία υπαλλήλων σε κατάστημα (εικόνες)

Εργατικό δυστύχημα στο Μενίδι: εργάτης καταπλακώθηκε από βαριά αντικείμενα

Τροχαίο: Μαθητής κατέβηκε από το σχολικό και παρασύρθηκε από αγροτικό