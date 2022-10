Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Ο Ποσειδώνας και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η Σελήνη είναι πάνω στον Κρόνο, δεν είναι και τόσο καλή όψη" είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, το μεσημέρι της Τρίτης, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Συνέχισε, όμως, αναφέροντας πως "αυτή την εβδομάδα να προωθήσουμε σχέσεις, καθώς η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιο δύσκολη"

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

