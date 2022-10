Παράξενα

Γάτα βρέθηκε 9 χρόνια μετά την εξαφάνιση της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άφωνοι έμειναν οι ιδιοκτήτες της γάτας, όταν έμαθαν ότι βρέθηκε. Πώς αναγνωρίστηκε μετά από τόσα χρόνια.

(εικόνα αρχείου)

H Σούζαν Μουρ (Susan Moore) από την Καλιφόρνια έλαβε ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από το καταφύγιο ζώων «Companions Animal Center» του Αϊντάχο. «Βρήκαμε τη γάτα σας, τη «Χάριετ»», είπε ο καλών, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα του Αϊντάχο «Coeur d'Alene Press».

Η «Χάριετ» είχε εξαφανιστεί πριν από εννέα χρόνια από το ράντσο της στην Καλιφόρνια. Την είχε πάρει από ένα καταφύγιο λίγους μήνες μετά την γέννησή της. Μετακόμισαν όλοι μαζί στην εξοχή και δύο χρόνια μετά την υιοθεσία η «Χάριετ» εξαφανίστηκε.

Η Mούρ δήλωσε ότι «έκανε τα πάντα» για να την βρει. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια βρέθηκε στη πόλη Hayden του Αϊντάχο από έναν περαστικό 1.610 χιλιόμετρα μακριά. Επειδή η γάτα φορούσε μικροτσίπ, το Κέντρο βρήκε την παλιά της οικογένεια.

«Όταν η οικογένεια απάντησε και τους είπαμε ότι έχουμε τη γάτα τους, έμειναν άφωνοι» είπε η διευθύντρια του κέντρου Βίκι Νέλσον (Vicky Nelson).

Οι λεπτομέρειες για το πώς κατάφερε η γάτα να κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι παραμένουν άγνωστες…

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Απόπειρα αρπαγής παιδιού κατήγγειλε μητέρα

“Το Πρωινό” - Πολυτεχνειούπολη: Κρίσιμες ώρες για τον “Έσκο” (βίντεο)

Τροχαίο: Μαθητής κατέβηκε από το σχολικό και παρασύρθηκε από αγροτικό