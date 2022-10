Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Ψυχοσωματικά, πρώτες βοήθειες και όρια στα παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Ποια ψυχοσωματικά συμπτώματα «μπλοκάρουν» τη ζωή μας; Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε;

Ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας για το ξαναζεσταμένο φαγητό;

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Πρώτες βοήθειες για σκυλάκια από την Ομάδα Κ-9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Αυτοθεραπευτικές κινήσεις για κύφωση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Γιατί τα κρεμμύδια θεωρούνται «φάρμακο» της γης;

Πώς βάζουμε αποτελεσματικά όρια στα παιδιά μας;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Εκκρίσεις από τα μάτια και τη μύτη της γάτας μας. Τι σημαίνουν;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla





Ειδήσεις σήμερα:

Τούρτα κωκ από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Νόμπελ Ειρήνης σε έναν ακτιβιστή και δύο οργανώσεις

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Πανσέληνος, ο Πούτιν και τα… απωθημένα (βίντεο)