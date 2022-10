Life

Πέθανε η Φράνκα Φέντι

Μία από τις αδελφές του διάσημου ιταλικού οίκου μόδας έφυγε από τη ζωή.

Πέθανε σήμερα, σε ηλικία 87 ετών, η Φράνκα Φέντι, η τρίτη εκ των πέντε αδελφών του γνωστού ιταλικού οίκου μόδας.

Η συμβολή της ήταν βασικής σημασίας στην ανάπτυξη και διεθνή αναγνώριση του οίκου Fendi, τον οποίο είχαν δημιουργήσει οι γονείς της το 1925.

Η Φράνκα Φέντι εργάσθηκε ως υπεύθυνη εμπορικών συναλλαγών του οίκου και επικεφαλής της μπουτίκ της οδού Μποργονιόνα, στην ιταλική πρωτεύουσα.

Στην δημιουργικότητά της οφείλεται και η συνεργασία του οίκου με τον διάσημο σχεδιαστή Καρλ Λάγκερφελντ, ο οποίος το 1965 είχε αναλάβει καλλιτεχνικός διευθυντής του.

