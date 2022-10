Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: προσπάθησε να βιάσει και να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολυετής κάθειρξη για τον άνδρα που προσπάθησε να βιάσει και να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, μπροστά στα μάτια του παιδιού τους.

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 19 ετών καταδικάστηκε 40χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος ότι επιχείρησε να σκοτώσει την 39χρονη πρώην σύντροφό του, την οποία αποπειράθηκε προηγουμένως να βιάσει, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους.

Το περιστατικό είχε διαδραματιστεί τον περσινό Δεκέμβριο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την παθούσα να γλιτώνει χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών, που σπεύδοντας στο σημείο, έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος, αφόπλισαν και τελικώς συνέλαβαν τον δράστη.

Το Δικαστήριο έκρινε τον 40χρονο ομόφωνα ένοχο, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βιασμού, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, «δείχνοντάς» του τον δρόμο για τις φυλακές, αφού η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο 40χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, διατηρούσε ερωτική σχέση με την 39χρονη ομοεθνή του έως το 2014, έχοντας αποκτήσει κι ένα παιδί εκτός γάμου. Έκτοτε διέκοψαν τον δεσμό τους, αλλά συγκατοικούσαν στο ίδιο διαμέρισμα, εντός του οποίου η παθούσα είχε παραχωρήσει ένα δωμάτιο στον κατηγορούμενο για τη διαμονή του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωινό της 18ης Δεκεμβρίου 2021. Η 39χρονη μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι, όταν ο 40χρονος βγήκε από το δωμάτιό του κι άρχισε να της μιλάει ερωτικά, ωστόσο εκείνη τον αγνόησε, γεγονός που φαίνεται να τον εξόργισε. Ακολούθως, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, ο δράστης την έριξε στο πάτωμα και στη συνέχεια στον καναπέ, βγάζοντάς της τα ρούχα. Καθώς η γυναίκα προσπαθούσε να αντισταθεί ακολούθησε μεταξύ τους πάλη, με τον δράστη να αρπάζει ένα μαχαίρι (με λάμα 10 εκατ.) και να την τραυματίζει στον λαιμό. Κατάφερε, όμως, να ξεφύγει βρίσκοντας καταφύγιο στο μπάνιο, απ' όπου με το κινητό της τηλέφωνο κάλεσε την Άμεση Δράση.

Μαινόμενος ο κατηγορούμενος άνοιξε -στη συνέχεια- την πόρτα του μπάνιου και κρατώντας το μαχαίρι την έβγαλε έξω, οπότε ακολούθησε δεύτερο επεισόδιο, κατά το οποίο την απείλησε πως θα τη σκοτώσει, εάν έρθει η αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέφθασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, που ακούγοντας τις φωνές έσπασαν την πόρτα, μπαίνοντας μέσα στο διαμέρισμα. Η παθούσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

«Σώθηκα από τύχη»

«Δεν ξέρω πώς σώθηκα, ήμουν τυχερή», είπε η 39χρονη, ξετυλίγοντας το κουβάρι του «εφιάλτη» που -όπως είπε- βίωσε. «Έλεγε πως θα με σφάξει και πως δεν θα γλιτώσω. Προσπάθησε να με βιάσει, μπροστά στα μάτια του παιδιού. Νόμιζα ότι τελείωσα, ότι θα πεθάνω. Είχα πολλά αίματα […] Ευτυχώς το μαχαίρι δεν έκοβε. Τα άλλα (μαχαίρια) που κόβουν τα είχα κρύψει [...] Μέχρι να έρθει η αστυνομία ήμουν με το μαχαίρι στο λαιμό», ανέφερε η παθούσα, καταθέτοντας στο Δικαστήριο.

Ένας εκ των τεσσάρων αστυνομικών που επιλήφθηκαν κλήθηκε να περιγράψει το συμβάν και -μεταξύ άλλων- κατέθεσε: «Ακούγαμε κραυγές, η γυναίκα καλούσε απελπισμένα σε βοήθεια. Πήραμε την απόφαση να σπάσουμε την πόρτα. Μπαίνοντας μέσα είδαμε την γυναίκα κουλουριασμένη στο πάτωμα με αίματα, γυμνή από τη μέση και κάτω. Από πάνω της ήταν ο δράστης. Κρατούσε ένα μαχαίρι και προσπαθούσε να πλήξει ζωτικά της όργανα. Δεν περίμενε ούτε ο ίδιος ότι θα μπούμε. Άρχισε να αυτοτραυματίζεται. Τον πιάσαμε κεφαλοκλείδωμα και τον ακινητοποιήσαμε. Το μαχαίρι είχε διαλυθεί. Ήταν ένα μονόκοπο μαχαίρι, πριόνωτο...».

«Ήθελα μόνο να την τραυματίσω»

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες περί απόπειρας ανθρωποκτονίας και βιασμού, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και πως ήθελε μόνο να τραυματίσει τη γυναίκα. «Ήρθε το πρωί, ήταν ντυμένη προκλητικά και πιωμένη. Τη ρώτησα πού ήταν κι εάν θέλει οικογένεια. Βγήκε από το μπάνιο και μου είπε: "πήρα την αστυνομία, να πεθάνεις στη φυλακή". Πήρα το μαχαίρι, έκανα φασαρία. Δεν έκοβε, ήθελα να την τραυματίσω», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι τους τέσσερις αστυνομικούς είχε επισκεφθεί έναν μήνα αργότερα στο ΑΤ Λευκού Πύργου ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, συγχαίροντάς τους για τον επαγγελματισμό τους και την καίρια επέμβασή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Appodixi: Λουκέτο σε βενζινάδικο στην Αγία Παρασκευή

Αιγάλεω: ανήλικοι μπήκαν σε σχολείο με κουζινομάχαιρα

Ψευδοκράτος σε ΟΗΕ: Αναγνωρίστε μας ή εγκαταλείψτε μας