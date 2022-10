Πολιτισμός

Ζάχος Χατζηφωτίου: Το τελευταίο αντίο στον θρυλικό μπον βιβέρ (εικόνες)

Σε κλίμα θλίψης συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον Ζάχο Χατζηφωτίου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το «τελευταίο αντίο» στον Ζάχο Χατζηφωτίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών την περασμένη Παρασκευή, είπαν το μεσημέρι της Τετάρτης συγγενείς και φίλοι.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο δημοσιογράφος και συγγραφέας είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ και νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε με δημοτική δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν το παρών στην κηδεία του δημοσιογράφου και συγγραφέα ήταν οι εγγονές του Χριστίνα Τρίαρχου και Δωροθέα Πασχαλίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Μαίρη Βιδάλη, η Μαρία Μπαλοδήμου, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, o Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Χρήστος Ζαμπούνης, ο Μάκης Τσέλιος κ.α.

Ποιος ήταν ο πολυπράγμων "Μπον Βιβέρ"

Ο Ζάχος Χατζηφωτίου ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας. Καταγόταν από τα Ψαρά. Η οικογένειά του έφυγε από το νησί το 1824, μετά την καταστροφή του από τους Τούρκους, και εγκαταστάθηκε αρχικά στη Σύρο και τελικά στην Αθήνα, στην Πλάκα, όπου και γεννήθηκε ο Ζάχος στις 28 Σεπτεμβρίου 1923.

Αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην Κατοχή, σε ηλικία 17 ετών, απέδρασε στην Αίγυπτο, όπου έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις, πρώτα ως στρατιώτης στους Ποντικούς της Ερήμου, στην πολιορκία του Τομπρούκ, και μετά συμμετέχοντας στην 3η Ορεινή Ταξιαρχία – Ρίμινι, η οποία μπήκε πρώτη στο Ρίμινι, όπου και παρασημοφορήθηκε.

Στα Δεκεμβριανά, η ταξιαρχία υπό τις διαταγές του ανέλαβε την εκδίωξη μικρού θύλακα του ΕΑΜ που είχε καταφύγει κοντά στο ρεύμα του Αρδηττού χωρίς θύματα, όπως υποστηρίζει ο ίδιος. Μετά το τέλος του πολέμου και την επιστροφή του εργάστηκε στις επιχειρήσεις της οικογένειάς του (βιομηχανία και εμπόριο υφασμάτων) μέχρι το 1956.

Από το 1956 και μέχρι το 1962 διετέλεσε διευθυντής εκδοτικού οίκου στο Παρίσι. Την περίοδο 1962-1970 δραστηριοποιήθηκε στη ναυτιλία και από το 1970 εμφανίζεται πλέον ως συγγραφέας και δημοσιογράφος. Χρονογράφος στην εφημερίδα «Καθημερινή» (1974-1977), στον «Ταχυδρόμο» με το ψευδώνυμο «Ίακχος» από το 1975 και στα «Νέα» ως «ο Διακριτικός» από το 1977. Εργάστηκε στην τηλεόραση και έγινε γνωστός από την εκπομπή «Το πεντάλεπτο του Ζάχου Χατζηφωτίου».

Ήταν συγγραφέας των βιβλίων «Τα εν οίκω… εν Δήμω», «Πωλείται Συνείδησις», «Συννεφιάζει και στη Μύκονο», «Πάντα την Κυριακή», «Ο Ίακχος κι εγώ», «100 εκπομπές», «Χιούμορ και ζωγραφική», «Τα Μονοπάτια του Πολέμου» και άλλα.

Ήταν μέλος του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών και τέως μέλος του ΔΣ της ΕΛΠΑ.

Ο Ζάχος Χατζηφωτίου έγινε ευρύτερα γνωστός από το τηλεοπτικό πεντάλεπτο κοινωνικής κριτικής και ως κοσμικογράφος, ένας «μπον βιβέρ» με πολλές αναμνήσεις της αθηναϊκής ζωής. Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά, αραβικά και ιταλικά.

Ο Ζάχος Χατζηφωτίου παντρεύτηκε συνολικά, πέντε φορές.

