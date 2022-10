Υγεία - Περιβάλλον

Αίγιο: Πέθανε ξαφνικά, ενώ έκανε ακτινογραφία

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Ένα νέο συγκλονιστικό περιστατικό, με αιφνίδιο θάνατο ασθενούς συνέβη στην Αχαΐα.

Λίγο μετά την τραγική κατάληξη ασθενούς που έφυγε χωρίς εξιτήριο από το Νοσοκομείο Ρίου και κατέληξε, η τραγωδία σημειώθηκε αυτή τη φορά κατεγράφη στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία 67χρονη που είχε υποστεί κάταγμα και ενώ βρισκόταν στο Ακτινολογικό Τμήμα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Οι γιατροί έσπευσαν να την βοηθήσουν, όμως παρά τις προσπάθειες δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή.

