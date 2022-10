Πολιτική

Βοϊτεκ Γκραμπόφσκι: Πέθανε ο πατέρας της Μαρέβας Μητσοτάκη

Δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά την απώλεια του πεθερού του, Βοϊτεκ Γκραμπόφσκι.

Πένθος για την οικογένεια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι.

Ο Βοϊτεκ Γκραμπόφσκι, του οποίου η υγεία είχε επιδεινωθεί και ο Έληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε σε ταξίδι - "αστραπή" στο Λονδίνο πριν από λίγες ημέρες, "έσβησε" σε ηλικία 89 ετών.

Ο Βοϊτεκ Γκραμπόφσκι, έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία, στη διάρκεια του πολέμου, από την Πολωνία για το Λονδίνο. Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά, με μεγάλη επιτυχία στο χώρο του φαρμάκου, ενώ συνέχισε την οικογενειακή παράδοση ως συλλέκτης έργων τέχνης και ήταν ιδιοκτήτης της ομώνυμης γκαλερί στο Λονδίνο.

Η κηδεία του θα γίνει τις επόμενες μέρες στη βρετανική πρωτεύουσα.

