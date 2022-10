Κοινωνία

Ομηρία στη Θεσσαλονίκη: Ληστές με όπλα και αλεξίσφαιρα “πιάστηκαν στην φάκα” (εικόνες)

Εικόνες απο την σύλληψη των δραστών, που πρωτσαγωνίστησαν στην "κινηματογραφική" ληστέια με ομηρία, στη Θεσσαλονίκη, κατέγραψε η κάμερα του ΑΝΤ!.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν τέσσερις κουκουλοφόροι, εισέβαλαν σε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας.

Οι δράστες, εισέβαλαν στο κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην οδό Μοναστηρίου, ταμπουρώθηκαν και κράτησαν όμηρο τον υπάλληλο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο μετά από διαπραγματεύσεις κατάφεραν να τους συλλάβουν και ερευνούν το κίνητρο τους καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν επρόκειτο για ληστεία.

Κανείς από τους περίοικους δεν κατάλαβε τι συμβαίνει μέχρι που είδαν να φτάνουν πάνοπλοι αστυνομικοί. Οι ένστολοι, αρχίσαν τις διαπραγματεύσεις με τους δράστες, οι οποίοι αποφάσισαν να παραδοθούν, όταν κατάλαβαν πως δεν είχαν άλλο τρόπο διαφυγής. Πάνω τους εντοπίστηκαν μαχαίρια, όπλα και αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων στον ΑΝΤ1, "υπήρχε απόλυτη ηρεμία απλά είδα δύο αστυνομικούς τα στόρια ήταν κλειστά τους είχαν παγιδεύσει μετά ήρθε η αστυνομία και άνοιξε όλες τις πόρτες περικύκλωσαν όλη την περιοχή να μη φύγουν από την πίσω μεριά και φοβόντουσαν μην ανεβουν στην πολυκατοικία και δημιουργηθεί πρόβλημα με τους ενοίκους..."

Αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι πώς οι δράστες ταμπουρώθηκαν μόνοι τους στο κατάστημα πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάτησαν με το τηλεχειριστήριο το μεταλλικό στόρι για να κατέβει και το πέταξαν στο πεζοδρόμιο πριν κατέβουν τα ρολά.

(εικόνες από την σύλληψη των δραστών)

Το κίνητρο των δραστών δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί και εξετάζεται εάν στόχος τους ήταν η ληστεία ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται και για ξεκαθάρισμα προσωπικών διαφορών.





