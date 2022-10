Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: Δριμύ κατηγορώ για τον Παπαδόπουλο και τα “λαϊκά δικαστήρια”

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου κάνει λόγο για "αυτόκλητους" ιατροδικαστές και παθολογοανατόμους. Νέες αιχμές κατα του Όθωνα Παπαδόπουλου. Η απάντησή του.



Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου και για τους «δήθεν» όπως αναφέρει ιατροδικαστές και παθολογοανατόμους από την Κύπρο, οι οποίοι σύμφωνα με τον δικηγόρο «δήθεν ενοχλήθηκαν από το περιβάλλον της οικογένειας Πισπιρίγκου».

Παράλληλα, ο κ. Κούγιας αφήνει εκ νέου αιχμές για λάθους χειρισμούς στην αρχική διαχείριση από τον πρώην δικηγόρο της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνα Παπαδόπουλο.

Αναλυτικά ο Αλέξης Κούγιας αναφέρει:

«Όπως είναι γνωστό, μετά την κατάργηση των προηγούμενων δικηγόρων από την κα κατηγορουμένη και την οικογένειά της έχω αναλάβει την υπεράσπιση της κας Σωτηρίας Πισπιρίγκου.

Ουσιαστικά ανέλαβα, όταν πλέον είχε ολοκληρωθεί η δικογραφία με φερόμενο θύμα την κόρη της Τζωρτζίνα και ουδεμία συμμετοχή είχα στο μέχρι εκείνη τη στιγμή υπερασπιστικό έργο, στο οποίο υπήρχε μια πρωτοφανής υπερασπιστική απουσία, ο διορισμός τεχνικών συμβούλων, και έτσι παρέμεινε το αποδεικτικό υλικό μόνο με το σενάριο, το οποίο κατασκεύασε η αστυνομία με το διαβιβαστικό της έγγραφο και το οποίο δυστυχώς αντέγραψαν με μια πρωτοφανή ιατροδικαστική γνωμοδότηση δύο ιατροδικαστές της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών, αφού προηγουμένως κατά πρωτοφανή για τα δικαστικά δεδομένα τρόπο ο Υπουργός Δικαιοσύνης κος Τσιάρας, πιθανότατα επηρεασμένος από πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές και κατά την κρίση μου για λόγους μόνο ψηφοθηρικούς, παρενέβη στο έργο της Δικαιοσύνης και κάλεσε σε πειθαρχική απολογία δύο από τις επαρκέστερες Ελληνίδες ιατροδικαστές, οι οποίες, δυστυχώς για τα «μεσημεριανάδικα» και τα «πρωιναδικα» με αγράμματους νομικά δημοσιογράφους και παρουσιαστές, αθώωναν ουσιαστικά την κα κατηγορουμένη.

Σε εκείνο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διενεργείτο η ανάκριση για το θάνατο της Τζωρτζίνας, ήταν ήδη σε εξέλιξη η άλλη δικογραφία με τους θανάτους των δύο άλλων παιδιών και δυστυχώς η προηγούμενη υπεράσπιση της κας Πισπιρίγκου δεν έπραξε τίποτα, ώστε να συνενωθούν οι δύο δικογραφίες, και έτσι εγκατελήφθη η κα κατηγορουμένη με τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει δύο προσωρινές κρατήσεις.

Όσον αφορά τη δεύτερη δικογραφία, η Ανακριτής κα Τζωρτζάτου διεξάγει με πολύ σοβαρότητα ανακριτικές πράξεις και η εντολέας μου δεν έχει κληθεί ακόμη σε απολογία. Όταν κληθεί, θα ζητήσουμε προθεσμία για την απολογία, η οποία πιθανότατα θα είναι πολλών ημερών λόγω της σοβαρότητας της κατηγορίας και δεν θα επιτρέψω στην κα κατηγορουμένη να απολογηθεί μόλις σε τρεις ημέρες, όπως συνέβη δυστυχώς στην υπόθεση της Τζωρτζίνας, με ό,τι σημαίνει αυτή η προχειρότητα. Τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται αυτόκλητα κάποιοι ιατροδικαστές και παθολογοανατόμοι από την Κύπρο, οι οποίοι δήθεν αρνήθηκαν να είναι τεχνικοί σύμβουλοι της κας κατηγορουμένης. ΔΗΛΩΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΟ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΨΕΥΔΩ ΟΤΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΖΗΤΗΘΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.

Η κα κατηγορουμένη επιφυλάσσεται να στραφεί εναντίον τους τόσο σε ποινικό, όσο και σε αστικό επίπεδο. Η κα κατηγορουμένη θα στραφεί και εναντίον των τηλεοπτικών εκπομπών που τους φιλοξένησαν. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι στην υπόθεση της κας Πισπιρίγκου τα λαϊκά δικαστήρια έχουν τελειώσει ανεπιστρεπτί και η τύχη της κας κατηγορουμένης θα κριθεί μόνο από τα τακτικά Δικαστήρια και όχι από τυχοδιώκτες και αριβίστες δήθεν δημοσιογράφους.»

"Πυρά" για τον Όθωνα Παπαδόπουλο

Σε νεότερη ανακοινωση του, ο Αλέξης Κούγιας στρέφεται με βαριές κατηγορίες κατά του Όθωνα Παπαδόπουλου, κατηγορώντας τον για όσα έκανε και όσα δεν έκανε όπως υποστηρίζει, για όσο καιρό ήταν συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, αλλά και σχολιάζοντας δηκτικά τις τηλεοπτικές και άλλες εμφανίσεις του, αφότου έπαψε να είναι ο νομικός παραστάτης της κατηγορούμενης για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

«Όπως είναι γνωστό, η κα Σωτηρία Πισπιρίγκου και η οικογένειά της αποφάσισαν να καταργήσουν τον προηγούμενο υπερασπιστή της, αμέσως μόλις εκείνος δημοσιοποίησε στο πρωτοσέλιδο της tabloid εφημερίδας ON TIME την πρωτοφανή υπερασπιστική επιλογή, αντί για τη χρησιμοποίηση τεχνικών συμβούλων, για τους οποίους η κα Πισπιρίγκου και η οικογένειά της ισχυρίζονται ότι είχαν δώσει και χρήματα, να ζητήσει (!!!) να απαντήσουν σε σοβαρά ιατροδικαστικά και παθολογοανατομικά ερωτήματα οι υπηρεσίες του FBI!!!

Η κα Πισπιρίγκου και η οικογένειά της είχαν επίσης σοβαρούς προβληματισμούς, γιατί ο υπερασπιστής της όχι μόνο ανέχθηκε να διαπράττονται καθημερινά σε πρωινές, μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές ποινικά αδικήματα εις βάρος της, αλλά και είχε μεταβληθεί, παραβαίνοντας τον Κώδικα Δικηγόρων, σε καθημερινό μέλος – παράγοντα αυτών των λαϊκών «δικαστηρίων», αντί να έχει προσπαθήσει να τα καταργήσει, όπως εγώ δεσμεύτηκα από την πρώτη στιγμή ότι θα πράξω, αλλά και το έκανα πράξη.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο, παρά την κατάργησή του, συνέχισε και συνεχίζει την εμφάνισή του στις ίδιες τηλεοπτικές εκπομπές, επιτρέποντας με τη συμμετοχή του τη διαιώνιση αυτής της παρανομίας εις βάρος της πρώην εντολέως του, αφού στις συγκεκριμένες εκπομπές ούτε μια έστω καλή κουβέντα δεν έχει ακουστεί υπέρ της κατηγορουμένης, αλλ’ αντιθέτως συνεχίζεται η ακραία παρανομία με την κατάργηση του τεκμηρίου αθωότητος και την παράνομη επιλεκτική χρησιμοποίηση αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας, παράνομες πράξεις, για τις οποίες ουδέποτε ακόμη και μέχρι σήμερα διαμαρτυρήθηκε.

Τις προηγούμενες ημέρες δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες του, όπου συνδιασκεδάζει και χαριεντίζεται με έναν από αυτούς, οι οποίοι καθημερινά παρανομούν εις βάρος της κυρίας κατηγορουμένης και την προκαταδικάζουν.

Σήμερα δημοσιοποίησε και προανήγγειλε την υποβολή μηνύσεων εις βάρος μου και διερωτώμαι για ποια παράνομη πράξη και απορώ πώς το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν γνωρίζει ότι μια μήνυση δημιουργεί την ουσιαστική και νομική υποδομή της διαπράξεως από αυτόν, εκτός των πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα οποία έχει διαπράξει με την καθημερινή παρουσία του στις τηλεοπτικές εκπομπές – λαϊκά «δικαστήρια», των ποινικών αδικημάτων της συκοφαντικής δυσφημήσεως και της ψευδούς καταμηνύσεως.

Λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτή την ανακοίνωση, αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσω στο συγκεκριμένο πρόσωπο ότι, όταν έχεις την τιμή να επιλέγεσαι ως υπερασπιστής μιας γυναίκας – μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε τα τρία παιδιά της και αυτή ισχυρίζεται από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα, είσαι υποχρεωμένος να μην επιτρέπεις με νόμιμο τρόπο να ακούγεται έστω και μια λέξη εις βάρος της, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να διαπράξεις το αδίκημα της απιστίας δικηγόρου».

Παπαδόπουλος: Έχω υποβάλει μήνυση στον Κούγια

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Όθωνας Παπαδόπουλος με την οποία γνωστοποιεί ότι έχει ήδη υποβάλει μήνυση κατά του Αλέξη Κούγια.

Συγκεκριμένα, ο Όθωνας Παπαδόπουλος αναφέρει:

«Σε απάντηση των, με σημερινή ημερομηνία, δελτίων τύπου που εκδόθηκαν από το δικηγορικό γραφείο του κ. Κούγια, έχω να παρατηρήσω τα εξής :

Για το ζήτημα του διορισμού τεχνικού συμβούλου για την δικογραφία σε βάρος της κ. Πισπιρίγκου που αφορά την υπόθεση της Τζωρτζίνας, καθώς και το ζήτημα της δήθεν διαρροής της δικογραφίας της από μέρους μου, σας παραπέμπω στο από 26-9-2022 δελτίο τύπου που έχω κοινοποιήσει.

Για το ζήτημα της προθεσμίας που ελήφθη για την απολογία της συγκεκριμένης κατηγορουμένης ενώπιον της 18ης Τακτικής Ανακρίτριας Αθηνών επισημαίνω ότι :

Βάσει του άρθρου 6 παρ. 2 του Συντάγματος η μέγιστη προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να απολογηθεί ο κατηγορούμενος, που συνελήφθη δυνάμει εντάλματος σύλληψης, είναι ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ. Η κ. Πισπιρίγκου συνελήφθη στην Πάτρα την Τετάρτη 30η Μαρτίου 2022 δυνάμει εντάλματος σύλληψης της κ. Ανακρίτριας 18ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών. Προσήχθη ενώπιον της κ. Ανακρίτριας την Πέμπτη 31η Μαρτίου 2022 συνοδευόμενη από άλλο συνήγορο υπεράσπισης και έλαβε εξ αρχής την μέγιστη προθεσμία, των πέντε ημερών, που προβλέπεται από το Σύνταγμα, για να απολογηθεί την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022. Στον ενδιάμεσο χρόνο, ο τότε συνήγορός της παραιτήθηκε. Ενώ «έτρεχε» η προθεσμία για την απολογία της και δεν προβλεπόταν από τον νόμο περαιτέρω προθεσμία, την Παρασκευή 1η Απριλίου 2022 μου προτάθηκε η υπόθεση και το πρωί του Σαββάτου 2 Απριλίου έσπευσα αεροπορικώς στην Αθήνα και ξεκίνησα την προετοιμασία για την απολογία της. Πραγματοποίησα δύο πολύωρα επισκεπτήρια συνηγόρου στην ΓΑΔΑ, το Σάββατο και την Κυριακή 2 και 3 Απριλίου αντίστοιχα, δουλεύοντας υπό ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο και εμφανίστηκα πανέτοιμος την Δευτέρα 4 Απριλίου ενώπιον της κ. Ανακρίτριας και του κ. Εισαγγελέα, με πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα που είχα προγενεστέρως συντάξει, αναπτύσσοντας τους υπερασπιστικούς της ισχυρισμούς επί 9ωρον, σε μία διαδικασία που ξεκίνησε ακριβώς στις 12 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 21:05, το βράδυ της ίδιας μέρας. Δικαίωμα για λήψη επιπλέον προθεσμίας δεν υπήρχε από τον νόμο, κατά συνέπεια η δυσφημιστική κατηγορία που δημόσια μου απηύθυνε ο νέος της συνήγορος είναι καταφανέστατα ψευδής και αστήρικτη, και κινείται μέσα στα πλαίσια της γενικότερης στάσης που αυτός τηρεί απέναντί μου. Για την απολογία της ενώπιον της 35ης Τακτικής Ανακρίτριας Αθηνών για την νέα κατηγορία που αντιμετωπίζει, η κατηγορουμένη δεν θα έχει τον ίδιο χρονικό περιορισμό γιατί δεν θα έχει προηγηθεί η σύλληψή της με αντίστοιχο ένταλμα καθώς αυτή είναι ήδη προσωρινά κρατούμενη, για τον λόγο αυτό υπάρχει νομικά η δυνατότητα λήψης μεγαλύτερης προθεσμίας προς απολογία.

Για το ζήτημα του αιτήματος συνένωσης των δύο δικογραφιών σε βάρος της κ. Πισπιρίγκου επισημαίνω τα εξής :

Για την συνένωση δύο ποινικών δικογραφιών, μία από τις αναγκαίες προϋποθέσεις είναι να βρίσκονται αυτές στο ίδιο διαδικαστικό στάδιο. Οι δύο δικογραφίες σε βάρος της κ. Πισπιρίγκου δεν βρέθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα στο ίδιο διαδικαστικό στάδιο, οπότε η υποβολή του σχετικού αιτήματος δεν είχε, κατά την άποψή μου, καμία πιθανότητα να γίνει δεκτή, εκτίμηση που αποδείχθηκε σωστή.

Τέλος, για το ζήτημα της προβολής των υπερασπιστικών θέσεων της κατηγορουμένης στα ΜΜΕ κατά τον χρόνο που είχα αναλάβει την υπεράσπισή της έχω να παρατηρήσω τα εξής :

Είναι ζήτημα υπερασπιστικής τακτικής, εάν κάποιος θα απαντήσει στην εκτόξευση κατηγοριών με επιχειρήματα ή εάν θα επιλέξει τον δρόμο της διατύπωσης απειλών και ύβρεων κατά αυτών που διατυπώνουν κατηγορίες. Από τους δύο δρόμους, επιλέγω πάντα τον πρώτο, και την ίδια επιλογή ακολούθησα κατά την υπεράσπιση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Στα πλαίσια αυτά, όπου υπήρξε κατηγορητική στάση για την κατηγορουμένη ΒΓΗΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ που δημόσια μου τέθηκαν, έχοντας την δική της συναίνεση και προτροπή, και έπραξα αυτό συμπεριφερόμενος κόσμια και επιδεικνύοντας νομικό πολιτισμό.

Με λύπη μου διαπιστώνω ότι ο σημερινός υπερασπιστής της κ. Πισπιρίγκου εξακολουθεί να επιδίδεται σε μία, ενορχηστρωμένη και μεθοδευμένη, συκοφαντική και δυσφημιστική επίθεση εναντίον μου και σε μία προσπάθεια αμφισβήτησης των νομικών υπηρεσιών που παρείχα και συνεχίζει να ασχολείται με εμένα, ενώ κανονικά, θα έπρεπε να ασχολείται με την άσκηση του υπερασπιστικού καθήκοντος που του έχει ανατεθεί και την δικογραφία που αφορά την πελάτισσά του.

ΕΧΩ ΗΔΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΜΗΝΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ, ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, για την αξιόποινη πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης που αυτός κατ’εξακολούθηση τέλεσε σε βάρος μου. Στις αμέσως προσεχείς ημέρες προτίθεμαι να προβώ και στην κατάθεση γραπτής αναφοράς προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου για την κοινοποίηση και τον πειθαρχικό έλεγχο των παραβάσεων που έχει τελέσει. Για τις ενέργειές μου αυτές είχα προειδοποιήσει με το, από 26-9-2022, σχετικό δελτίο τύπου, όπου είχα δηλώσει ότι ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΩ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ».

