Ακάρ κατά Ελλάδας: Δεν υποχωρούμε - ναυτικό και αεροπορία έχουν πάρει ξεκάθαρες οδηγίες

Νέα "πυρά" κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

Σε νέο εμπρηστικό παραλλήρημα προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χοτυλουσί Ακάρ, ενώ ο Νότης Μηταράκης, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που εκθέτει την Τουρκία σχετικά με τους μετανάστες στο Αιγαίο.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Χουλουσί Ακάρ, μεταξύ άλλων, τόνισε πως "δεν θα υποχωρήσουμε ούτε ένα χιλιοστό" στις θέσεις της Άκγυρας και εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά τις χώρας μας επισημαίνοντας πως "το ναυτικό και η αεροπορία μας έχει πάρει ξεκάθαρες οδηγίες". Δεν παρέλειψε να αναφέρει όπως πως "ωστόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να εγκαθιδρύσουμε σχέσεις καλής γειτονίας".

Αρχικά ανέφερε: "Ορισμένοι πολιτικοί στην Ελλάδα μιλούν συνεχώς κατά της Τουρκίας και καταφεύγουν σε ψέματα για να κερδίσουν μια θέση στην εσωτερική πολιτική" και συνέχισε: "Δεν τίθεται θέμα να κάνουμε ένα βήμα πίσω ούτε στο πεδίο ούτε στο τραπέζι. Δεν υποχωρούμε ούτε χιλιοστό, ό,τι πρέπει να γίνει γι' αυτό έχει γίνει και γίνεται. Ειδικά το Ναυτικό και η Αεροπορία μας έχουν ξεκάθαρες οδηγίες για αυτό το θέμα. Αποκλείεται να δείξουμε οποιαδήποτε κατανόηση ανεξάρτητα από το ποιος είναι πίσω από αυτούς, με την αντίληψη ‘Αν πεθάνω θα γίνω μάρτυρας, αν ζήσω θα γίνω βετεράνος’ είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που χρειάζεται"

Ακόμη, ο τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε: "Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα «κακής γειτονίας» χωρίς ήθος, παράνομες, αναληθή ομιλίες και προκλήσεις. Θέλουμε τα πλούτη του Αιγαίου να διαμοιράζονται δίκαια στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε καν με το μνημόνιο του 1988 ότι δεν θα γίνονταν ασκήσεις στις εθνικές και θρησκευτικές εορτές μεταξύ 15 Ιουνίου και 15 Σεπτεμβρίου"

Δήλωσε ακόμη: "Είμαστε σύμμαχοι με την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και επιπλέον οι λαοί γνωρίζονται μεταξύ τους. είμαστε γείτονες. Επομένως, σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να εγκαθιδρύουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτό. Λέμε ότι αυτό είναι υπέρ και των δύο αυτών χωρών. Αλλά κάποιοι πολιτικοί στην Ελλάδα συνεχίζουν να συντηρούν αυτή την ένταση με βάση τους προσωπικούς τους υπολογισμούς"

