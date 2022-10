Οικονομία

Σούπερ μάρκετ: Δέσμευση για συγκράτηση ανατιμήσεων σε 50 προϊόντα

Τι συμφώνησαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, του ΣΕΛΠΕ και της ΕΣΕΕ.



Ένα «καλάθι της νοικοκυράς» με 50 διαφορετικά προϊόντα, απαραίτητα για τη διαβίωση του νοικοκυριού, στις τιμές των οποίων θα γίνει προσπάθεια συγκράτησης αυξήσεων, στο μέγιστο δυνατόν βαθμό, θα παρουσιάσουν τα σούπερ μάρκετ, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αυτό συμφωνήθηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, του ΣΕΛΠΕ και της ΕΣΕΕ.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση κατέληξε στην προαναφερόμενη συμφωνία αλλά την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει συνάντηση και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας με σκοπό τον περιορισμό των αυξήσεων.

Σε αυτό το καλάθι, το οποίο θα προκύψει από 20 βασικές κατηγορίες και θα είναι διαφορετικό για κάθε αλυσίδα, όπως είπε ο υπουργός θα συμπεριλαμβάνονται 50 προϊόντα απαραίτητα, για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού στο οποίο και θα δοθεί η μάχη να συγκρατηθούν οι τιμές.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι δεν τέθηκε στη συζήτηση το «πάγωμα» των τιμών, «καθώς, όπως σημείωσε, το πάγωμα δεν είναι στο δικό τους χέρι. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνάντηση με όλη τη βιομηχανία για να δούμε πως και η βιομηχανία μπορεί να συμβάλλει στη συγκράτηση των αυξήσεων των τιμών». Και συμπλήρωσε: «πιστεύω ότι όλοι έχουν καταλάβει το μέγεθος της αναγκαιότητας τα βασικά για τη διαβίωση των Ελλήνων προϊόντα να κρατηθούν στο μέγιστο δυνατό χαμηλότερο επίπεδο».

Επίσης ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για «συμφωνία κυρίων. Η κάθε αλυσίδα θα κάνει τη δική της πολιτική. Δεν παραβιάζουμε το δίκαιο του ανταγωνισμού. Είναι κάτι που δεν θα κάναμε ποτέ».

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και το ζήτημα της επάρκειας των προϊόντων και επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία της αγοράς.

«Είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, υπό τις παρούσες συνθήκες και θέλω να τους ευχαριστήσω διότι η ελληνική αγορά, όπως και κατά την περίοδο της πανδημίας, κατάφερε να ξεχωρίσει και να μην έχει ζητήματα ελλείψεων θα καταφέρει και τώρα να έχει πλήρη επάρκεια προϊόντων παρά τις πολύ μεγάλες διεθνείς πιέσεις σε διάφορα είδη προϊόντων. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς που έκαναν όλους τους προηγούμενους μήνες για να προλάβουν να έχουν τις επαρκείς προμήθειες που δημιουργούν ένα δείκτη ασφαλείας για τον Έλληνα καταναλωτή» είπε ο υπουργός.

Επίσης συζητήθηκε το ενεργειακό και μέτρα που θα βοηθήσουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι: «η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα μπλακ άουτ. Ειμαστε επαρκέστατα προετοιμασμένοι για αυτό. Θα είμαστε μία από τις τυχερές ενεργειακά χώρες χάρη στην καλή δουλειά της κυβέρνησης και δεν έχουμε τέτοια ζητήματα» ενώ πρόσθεσε «η κυβέρνηση θα παραμείνει κοντά στον κλάδο για να λύνει θεσμικά προβλήματα αλλά και προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την πορεία ώστε να συνεχίσουμε αυτή την καλή μας συνεργασία αλλά και θα παρακολουθούμε με τη μέγιστη δυνατή αυστηρότητα την εφαρμογή αυτών των αποφάσεών».

Τέλος ο υπουργός επανέλαβε ότι οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ θα είναι συνεχείς και εντατικοί σχετικά με το περιθωριο του κέρδους στα σημαντικά προιόντα για τη διαβίωση του κόσμου σε αυτές τις δυσκολες συνθήκες.

