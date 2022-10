Παράξενα

Χαλκιδική - κρυφή κάμερα: Αναφορές για 4 ζευγάρια που έχουν καταγραφεί σε ιδιαίτερες στιγμές τους

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 ζευγάρια, προσωπικές στιγμές των οποίων απεικονίζονται σε βίντεο από κρυφή κάμερα στο δωμάτιο τους. Πληροφορίες για αγωγή αποζημίωσης από τον ξενοδόχο.

Σύμφωνα με την voria.gr, ακόμη τρία ζευγάρια ταυτοποιήθηκαν -μέχρι στιγμής- από τις κάρτες μνήμης των καμερών που κατασχέθηκαν στο ενοικιαζόμενα δωμάτια του καταλύματος στην Άφυτο Χαλκιδικής.

Από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, που έχουν αναλάβει πλέον την υπόθεση εντοπίστηκαν τρία ακόμα ζευγάρια που απεικονίζονται στις κάμερες.

Οι αρχές έχουν κατασχέσει πάνω από τέσσερις κάμερες και ο έλεγχος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, γεγονός που δεν αποκλείει να εντοπιστούν και άλλα ζευγάρια που παρακολουθούνταν μέσω των καμερών. Τα άτομα αυτά αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν.

Λόγω του χαμηλού φωτισμού που υπήρχε την ώρα της καταγραφής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι κάμερες ήταν από το ίδιο δωμάτιο.

Πλέον, τέσσερα ζευγάρια έχουν ταυτοποιηθεί πως απεικονίζονται στις κάμερες, με πρώτο το ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη που έκανε και στην καταγγελία στο ΑΤ Παύλου Μελά τις προηγούμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται, πως η κοπέλα από το πρώτο ζευγάρι ήταν υπάλληλος του καταστήματος εστίασης που διέθετε ο ιδιοκτήτης των δωματίων.

Η Αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει μέσω και των κρατήσεων τα ονόματα των ατόμων που διέμεναν στα δωμάτια για να κληθούν σε περίπτωση που προκύψει πως απεικονίζονται στα βίντεο.

Πηγές της αστυνομίας σημειώνουν στη Voria.gr πως και άλλα ζευγάρια που έμειναν στο κατάλυμα φέτος το καλοκαίρι καλούν τις αρχές ζητώντας να μάθουν αν απεικονίζονται.

Δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί σε πόσα δωμάτια είχαν τοποθετηθεί κάμερες, καθώς ενδέχεται στο άκουσμα της καταγγελίας, ο ιδιοκτήτης να αφαίρεσε το υλικό από τα δωμάτια.

Το ζευγάρι θα ζητήσει αποζημίωση από τον φερόμενο ως δράστη

Πάντως, το ζευγάρι που έπεσε θύμα καταγραφής κρυφής κάμερας στο δωμάτιο στην περιοχή της Αφύτου αναμένεται να ζητήσει αποζημίωση.

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Παναγιώτης Γεωργιάδης, μιλώντας στη Voria.gr, επισήμανε πως οι νεαροί θα δηλώσουν παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ αναμένεται να ζητήσουν και αποζημίωση από τον φερόμενο ωδράστη για προσβολή της προσωπικότητάς του και της προσωπικής τους ζωής. «Αυτήν τη στιγμή διεξάγεται προανάκριση από την αστυνομία για να διακριβωθεί αν το υλικό που συνέλεξε ο ιδιοκτήτης με το ζευγάρι έχει διαρρεύσει σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου ή σε άλλα σάιτ και εάν υπήρχε συναλλαγή ή κάποιο αντίτιμο για το εν λόγω υλικό», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εξηγεί ο δικηγόρος, αλλάζει και η κατηγορία που θα βαραίνει τον δράστη. «Πρέπει να εντοπιστεί αν η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων ήταν για ιδία χρήση ή αν διαβιβάστηκαν σε άλλα σάιτ ή σε τρίτους», τονίζει.

Παράλληλα, ο δικηγόρος, μάλιστα, είπε πως το ζευγάρι δεν έμεινε στο δωμάτιο μετά από οικονομική διευκόλυνση του ιδιοκτήτη αλλά μετά από μεγάλη πίεσή του. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως το ζευγάρι έχει πιεστεί πολύ από την κατάσταση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιδιοκτήτης έχει κλείσει από προχθές το απόγευμα το κατάστημα εστίασης που διέθετε, ενώ έχει παραιτηθεί και όλο το προσωπικό. Μάλιστα, ο ίδιος αφαίρεσε τις ταμπέλες από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία παραμένουν σφραγισμένα.

Πηγή: voria.gr

