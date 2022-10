Κοινωνία

Αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης Εκβιαστών - Συλλήψεις για απόπειρα δολοφονίας στην Αίγινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση. Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις για την υπόθεση.



Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος δύο ατόμων, που έγιναν το 2021 στην Αίγινα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έως τώρα έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την Αστυνομία.

Το περιστατικό είχε λάβει χώρα τον Αυγούστο του 2021 σε ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα στην Αίγινα. Θύματα της επίθεσης ήταν μια μητέρα με τον γιο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις έχουν γίνει σε Περιστέρι, Γαλάτσι, Ελληνικό και Κορυδαλλό

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση του τμήματος Δίωξης #Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφαλείας #Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για απόπειρα #ανθρωποκτονίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 5, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική: “θηλυκή συμμορία”... άδειαζε σπίτια!

Φωκίδα - Δυστύχημα σε μεταλλείο: Πατέρας ενός μικρού παιδιού ο μηχανικός που σκοτώθηκε

Θεσσαλονίκη: προσπάθησε να βιάσει και να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του