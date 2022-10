Οικονομία

Πετρέλαιο - ΟΠΕΚ+: Ιστορική απόφαση για μείωση παραγωγής

Η απόφαση πάρθηκε παρά τις αντιδράσεις και τις πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.



Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του (ΟΠΕΚ+) συμφώνησαν σήμερα στη μεγαλύτερη μείωση της παραγωγής πετρελαίου από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 το 2020, παρά τις αντιδράσεις και τις πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Οι δεκατρείς χώρες μέλη του ΟΠΕΚ, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, και οι δέκα σύμμαχοι τους (με ηγέτιδα δύναμη τη Ρωσία), συμφώνησαν να μειώσουν την παραγωγή κατά δύο εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως για τον μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η μείωση αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που έχουν υποχωρήσει λόγω της ανησυχίας για παγκόσμια οικονομική ύφεση, της αύξησης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και της ισχυροποίησης του αμερικανικού δολαρίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ασκήσει πιέσεις στον ΟΠΕΚ να μην προχωρήσει σε μείωση της παραγωγής. «Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της παραγωγής, θα προκαλέσει εκνευρισμό στην κυβέρνηση Μπάιντεν ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ», σύμφωνα με αναλυτές της Citi.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ήταν «απογοητευμένος» με την «κοντόφθαλμη» απόφαση του ΟΠΕΚ+ να μειώσει δραστικά την παραγωγή πετρελαίου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

H JPMorgan θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι η Ουάσινγκτον θα εφαρμόσει αντίμετρα, αποδεσμεύοντας στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ.

