Γεωργιάδης: “Καλάθι” 50 προϊόντων με “παγωμα” τιμών - Λάθος η μείωση στο ωράριο

Γιαττί απορρίφθηκε η πρόταση για μείωση στις ώρες λειτουργίας καταστημάτων. Τι είπε για τις ανατιμήσεις. Ένταση στο δελτίο του ΑΝΤ1 για την αισχροκέρεια και τους ελέγχους.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ήταν την Τετάρτη ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να απαντήσεις για την αυξήσεις των τιμών σε όλα τα αγαθά, την πρόταση για αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και τα κρούσματα αισχροκέρδειας στην αγορά.

Σχετικά με την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τροποποίηση, σε εθελοντική βάση, του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, στο πλαίσιο εξοικονόμησης δαπανών, λόγω των ανατιμήσεων στα τιμολόγια ενέργειας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, που από το απόγευμα έχει απορρίψει την γενίκευση τέτοιου μέτρου, είπε πως «τέτοιο μέτρο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις και στο εισόδημα των εργαζόμενων και στις θέσεις εργασίας. Αυτήν την ώρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση του εισοδήματος των εργαζόμενων και για θέσεις εργασίας».

«Θα ήταν ένα λάθος μέτρο, σε μια λάθος στιγμή», είπε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως δεν πιστεύει πως θα εφαρμοστεί στην πράξη η απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού που θα προκύψει από όσους δεν ακολουθήσουν την πρόταση για αλλαγές στο ωράριο, που είναι έτσι κι αλλιώς προαιρετική.

Αναφορικά με το ράλι των τιμών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «έχουμε πράγματι ένα μεγάλο μπαράζ αυξήσεων που είναι πανευρωπαϊκό και δυστυχώς και ελληνικό. Σήμερα είδα τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και την άλλη εβδομάδα θα συναντηθώ με την βιομηχανία, που πουλάει αυτά τα αγαθά στα σούπερ μάρκετ, για να δούμε εκεί τι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν».

Σε ότι αφορά τα σούπερ μάρκετ και την συνάντηση με εκπροσώπους τους, ο Υπ. Ανάπτυξης πως υπήρξε συμφωνία που προβλέπει ότι όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα παρουσιάσουν ένα καλάθι 50 προϊόντων βασικών ειδών και θα το ανακοινώσουν στους πολίτες και θα προσπαθήσουμε σε αυτό το καλάθι οι αυξήσεις να είναι μικρές ή δυνατόν και μηδενικές».

Διευκρίνισε πως «δεν θα είναι κοινό το καλάθι, με ίδια προϊόντα για όλες τις αλυσίδες. Θα είναι κοινές οι κατηγορίες, εμείς δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα προϊόντα λόγω ανταγωνισμού. Τα καλάθια και τα προϊόντα θα συμπεριληφθούν και στον e-καταναλωτή, για να δει ο καθένας από που τον συμφέρει να πάρει τι, λέγοντας πως είναι «ένα έκτακτο μέτρο σε έκτακτες συνθήκες».

Ένταση προκλήθηκε στον «αέρα» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, ανάμεσα στον Αδ. Γεωργιάδη και στην δημοσιογράφο Κάτια Μακρή, η οποία σχολίασε πως είναι λίγοι οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά για την αισχροκέρδεια, καθώς ανέρχονται σε 20 κάθε εργάσιμη ημέρα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «έχουν γίνει περίπου 4.000 έλεγχοι για αισχροκέρδεια το τελευταίο εξάμηνο και οι παραβάσεις είναι 283. Υποδείξτε μου μια οποιαδήποτε περίοδο που έγιναν τόσοι έλεγχοι. Σε 40 χρόνια να μας πει ένας βουλευτής ή υπουργός, αν έχουν κάνει 4.000 ελέγχους».

«Φτάνει ο λαϊκισμός. Είναι σαν να επιτίθεστε στους υπαλλήλους του υπουργείου. Δεν υπήρχε υπηρεσία για να γίνουν έλεγχοι, φτιάχτηκε νόμος για να μπαίνουν πρόστιμα που δεν υπήρχε και έχουν μπει όσα πρόστιμα δεν έχουν μπει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε με εμφανή εκνευρισμό ο κ. Γεωργιάδης.

Ο Υπ. Ανάπτυξης επανέλαβε πως θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν αφήσαμε κανέναν μόνο του όλο αυτό το διάστημα και έτσι θα συνεχίσουμε».

