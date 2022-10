Πολιτική

Καραμανλής: Μετρό και στον Πειραιά από την Δευτέρα

Τι είπε ο Υπ. Μεταφορών για την επέκταση του Μετρό προς Πειραιά, την Γραμμή 4 και τις αντιδράσεις, το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και τον στόλο των ΜΜΜ.

Στην παράδοση στο επιβατικό κοινό των τριών τελευταίων σταθμών της επέκτασης του Μετρό προς Πειραιά τη Δευτέρα αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ1.

«Τη Δευτέρα θα έχουμε Μετρό και στον Πειραιά», τόνισε ο κ. Καραμανλής. Υπενθύμισε ότι ήδη είχαν παραδοθεί στην κυκλοφορία οι τρεις σταθμοί Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια και τώρα θα δοθούν και οι βασικοί σταθμοί του λιμανιού και της πόλης του Πειραιά, στο κέντρο του Πειραιά, στα Μανιάτικα και στο Δημοτικό Θέατρο.

«Κάνουμε αυτό που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Συνδέουμε το λιμάνι με το αεροδρόμιο. Φανταστείτε ότι είμαστε μία χώρα που θέλουμε να έχουμε ένα τουριστικό προϊόν και ερχόταν κάποιος τουρίστας, προσγειωνόταν στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να πάει να πάρει το βαπόρι για κάποιο από τα υπέροχα ελληνικά νησιά ήταν πολύ δύσκολο» σημείωσε.

Σχολίασε επίσης: «Εμείς δεν κάνουμε εγκαίνια με μουσαμάδες. Με το που θα πάμε να εγκαινιάσουμε το Μετρό προς Πειραιά, την ίδια ημέρα θα ανοίξει για το επιβατικό κοινό».

Όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι στην Αθήνα ναι μεν το πρόβλημα της κίνησης δεν είναι τόσο έντονο όσο σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, αλλά το μικρό περιθώριο που υπάρχει κλείνει επικίνδυνα. Για αυτό και είναι απαραίτητο να προχωρήσουν – και ήδη προχωρούν - τα λεγόμενα έργα Αττικής, όπως η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, διότι αλλιώς -ειδικά με το μεγάλο έργο στο Ελληνικό – σύντομα η Αττική θα «φρακάρει». Αλλά και να συνεχιστεί η ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς.

Αναφέρθηκε επίσης στα έργα για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας. Ερωτηθείς ειδικότερα για τα έργα σε Εξάρχεια και Κολωνάκι, επισήμανε ότι για πρώτη φορά υπάρχει καλλωπισμός των εργοταξίων, έτσι ώστε να μη δίνεται η αίσθηση εργοταξίου με λαμαρίνες. Παραδέχθηκε όμως πως όταν πραγματοποιείται ένα σημαντικό έργο υποδομής, θα υπάρχει μία αναστάτωση στην πόλη.

Συγκεκριμένα όσον αφορά στην πλατεία Κολωνακίου ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι σε περίπου 15 ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν ορισμένες επεμβάσεις. Ενώ όσον αφορά στα έργα του Μετρό στα Εξάρχεια, εκτίμησε ότι η αναστάτωση δεν προέρχεται από τους κατοίκους, αλλά από μία ομάδα «γνωστών- αγνώστων», οι οποίοι θεωρούν ότι η πλατεία τους ανήκει και κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι πετούν μολότοφ και πέτρες. Επισήμανε όμως ότι το έργο δεν έχει καθυστερήσει και υπενθύμισε ότι: «Παλαιότερα οι κάτοικοι στην Αγία Παρασκευή είχαν αντιδράσει στο σταθμό στην πλατεία και τώρα – για να το πούμε λαϊκά – χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο».

Ερωτηθείς γιατί η Κυβέρνηση δεν επέλεξε να παραδώσει το Μετρό Θεσσαλονίκης χωρίς το σταθμό Βενιζέλου ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι θα ήταν ένα Μετρό «κολοβό» και τόνισε: «Είπαμε στους Θεσσαλονικείς την αλήθεια. Ότι το έργο αυτό είχε κολλήσει και εμείς τελικά βρήκαμε τη λύση. Και έχουν συνειδητοποιήσει ότι το έργο βρίσκεται στην τελική του ευθεία».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται σήμερα δοκιμαστικά δρομολόγια στα εννέα από τα 12 χιλιόμετρα της Γραμμής του Μετρό και σχολίασε: «Είδατε εμένα ή κάποιο κυβερνητικό στέλεχος να μπαίνει σε συρμό και να κάνει βόλτες; Αυτός ο εμπαιγμός που υπήρξε στο παρελθόν με τα εγκαίνια με μουσαμάδες, μας είχε γυρίσει πολλά χρόνια πίσω». Και κατέληξε: «Εμείς έχουμε θέσει ένα χρονοδιάγραμμα, έχουμε πει ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2023, και από αυτό θα κριθούμε».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε ότι η Κυβέρνηση χρησιμοποίησε το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύμβαση συγκοινωνιακού έργου με τα ΚΤΕΛ. Με αυτό το νόμο λοιπόν, που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν απέτυχε η κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ, προχώρησε η παροχή του 20% του συγκοινωνιακού έργου στην Αθήνα και του 40% στη Θεσσαλονίκη στα ΚΤΕΛ. Υπογράμμισε δε ότι αυτό έγινε «χωρίς να προσβάλλουμε το δημόσιο χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών», καταλήγοντας ότι θα δοθεί η λύση με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Εν όψει του χειμώνα και με δεδομένη την κλιματική αλλαγή που φέρνει και ακραία καιρικά φαινόμενα, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι η ΕΛΑΣ αποφασίζει τη διακοπή κυκλοφορίας όταν είναι απαραίτητο, αλλά και οι οδηγοί θα πρέπει είτε να έχουν αλυσίδες και να ξέρουν να τις φορέσουν είτε να έχουν χειμερινά λάστιχα, όπως κάνουν ήδη σε πολλές περιοχές της Βορείου Ελλάδος, για παράδειγμα και στην εκλογική του περιφέρεια, στις Σέρρες.

«Οι πολίτες θέλουν λύσεις»

Με αφορμή τη χθεσινή επέτειο 48 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί σήμερα τη μόνη σταθερά του πολιτικού συστήματος. «Στο τέλος της τετραετίας, θα κληθούν οι Έλληνες να αποφασίσουν εάν θέλουν να δώσουν μία καθαρή εντολή αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία ή να μπούμε σε μία διαδικασία κυβερνήσεων συνεργασίας», είπε. «Αυτό που υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ότι για να πάει η χώρα μπροστά με σταθερά βήματα, χρειάζεται μία σταθερή Κυβέρνηση», συνέχισε και πρόσθεσε: «Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός εάν θέλει την επαύριο να πάει με Τσίπρα- Βαρουφάκη ή εάν θέλει να πάει με το Μητσοτάκη».

Ερωτηθείς για πιθανές συνεργασίες, ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι αυτό είναι μία υποθετική ερώτηση και εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να επιτύχει το στόχο της αυτοδυναμίας, όπως δείχνουν τα στοιχεία όλων των δημοσκοπήσεων.

Ειδικότερα για ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον κ. Βελόπουλο, ο κ. Καραμανλής απάντησε: «Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει για τους πολίτες δεν είναι εάν αύριο το πρωί θα κυβερνήσει ο Α με τον Β. Αυτό που προέχει και αυτό που θέλει ο πολίτης, που έχει δει τα τελευταία δέκα χρόνια τη ζωή του να αλλάζει, που έχει περάσει από οικονομική κρίση, από μνημόνια, από πανδημία, από ενεργειακή λύση, είναι λύσεις».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε επίσης ότι: «Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι πραγματικά μία γροθιά ενωμένη» και ερωτηθείς σχετικά με τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή τόνισε: «Ο Κώστας Καραμανλής υπήρξε αρχηγός αυτής της παράταξης σχεδόν 13 χρόνια και Πρωθυπουργός για έξι χρόνια. Και είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος στην ουσία δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ όλες τις παρεμβάσεις του τις διαβάζω ως παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ενότητα του κόμματος. Και για τις παρακολουθήσεις τι είπε; Είπε αυτό που λέμε όλοι και πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλα στο φως».

