Πολιτική

Δένδιας: Η ΕΕ, ο αμυντικός βραχίονας, οι υπερπτήσεις και ο “εφιάλτης”

Τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας με θέμα την απάντηση της Ε.Ε. στις παγκόσμιες προκλήσεις.



Την πεποίθηση πως όσο η Ευρώπη μένει ενωμένη και ισχυρή είναι αισιόδοξος για το μέλλον, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας με θέμα την απάντηση της ΕΕ στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Ερωτηθείς από τον συντονιστή του πάνελ ποιες προκλήσεις μπορούν να τον ξυπνήσουν τα βράδια, ο υπουργός Εξωτερικών αφού ανέφερε ότι κάθε βράδυ ρίχνει μια ματιά στις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, απάντησε η διάλυση της Ευρώπης και όχι απλώς την αστάθεια.

Στην αρχή της τοποθέτησής του στο Φόρουμ, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις κυριότερες προκλήσεις που θέτει στην ΕΕ η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, με έμφαση την ενέργεια, την ασφάλεια κα τον πληθωρισμό. Όλα αυτές οι προκλήσεις μαζί απειλούν το ευρωπαϊκό εγχείρημα, επισήμανε και αντέταξε την πεποίθησή του πως μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η ενότητα της Ευρώπης απέναντι στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας είναι ένα πολύ αισιόδοξο σημάδι για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, υπογράμμισε.

Aν με ρωτάτε τι μπορεί να με ξυπνήσει το βράδυ σαν εφιάλτης - γιατί κάθε βράδυ διαβάζω για τις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά - είναι η διάλυση της Ευρώπης. Αν καταφέρει η Ευρώπη να μείνει ενωμένη, τότε είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. #WSF2022 pic.twitter.com/HX2bzEMDLR — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 5, 2022

Ειδικότερα, προέταξε την ανάγκη δημιουργίας ενός αμυντικού βραχίονα στην ΕΕ. «Εάν έχουμε αποφασίσει στην Ευρώπη ότι πρέπει να γίνουμε ένας γεωπολιτικός παίκτης, χρειαζόμαστε τον αμυντικό βραχίονα» διαμήνυσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, διατύπωσε την ισχυρή υποστήριξη της Ελλάδας στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ. «Είναι καθαρό ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μαύρες τρύπες στην ευρωπαϊκή ήπειρο και είναι ξεκάθαρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δικαιούνται να γίνουν μέλη της ΕΕ, σαφώς υπό τις καθορισμένες προϋποθέσεις» σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα αυξήσει τη σταθερότητα της ΕΕ και θα την κάνει πιο ισχυρή, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, να γίνουν μέλη της οικογένειας, της ΕΕ το γρηγορότερο.

Ακόμα, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι μια άλλη μεγάλη πρόκληση είναι η κατάσταση στον Νότιο Καύκασο, υπογραμμίζοντας πως η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να βοηθήσει όσο το δυνατόν την Αρμενία.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ολγα Στεφανίσινα, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Κόνραντ Σιμάνσκι.

