BCL: Ο ΠΑΟΚ πάλεψε για την ανατροπή αλλά ηττήθηκε

Με ήττα κόντρα στην Ντιζόν ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις στο Basketball Champions League.

Ποδαρικό με το... αριστερό έκανε ο ΠΑΟΚ στην έναρξη των επίσημων φετινών του υποχρεώσεών . Ο «Δικέφαλος» ηττήθηκε στην πρεμιέρα του για τον 7ο όμιλο του Basketball Champions League, από την Ντιζόν με 70-66. Σε ένα κακό, συνολικά, ποιοτικα παιχνίδι, το οποίο εξελίχθηκε σε... κόντρα ανάμεσα στον Τσέις Σίμον των Γάλλων και του Τζέιλεν Ράιλι των «ασπρόμαυρωνν». Αμφότεροι πέτυχαν από 25 πόντους, με τον Σίμον, εν τέλει, να πανηγυρίζει τη νίκη με την ομάδα του.

Στοίχισαν στον ΠΑΟΚ τα λάθη (18 έναντι 15 της αντιπάλου του) και η επιθετική αφλογιστία σε σημαντικά διαστήματα της αναμέτρησης. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, πως οι παίκτες του έκαναν περισσότερες προσπάθειες από το τρίποντο (11/33), παρά σε σουτ δύο πόντων (10/24), με την Ντιζόν να έχει αντίστοιχα 7/21 τρίποντα και 17/37 δίποντα .

Ο Ράιλι είχε 25 πόντους με 6/12 τρίποντα και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Τσέις Σίμον είχε 25 πόντους με 4/5 τρίποντα , 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 28-37, 46-55, 66-70

Επιβάλλοντας επιθετικά το «θέλω» της από τα μισά της πρώτης περιόδου, η Ντιζόν έβαλε βάσεις για να φύγει νικήτρια από το γήπεδο. Το 5-4 στο 4’, με σερί 14-0, έστειλε τους Γάλλους στο 8’ στο +13 (5-18), με τους «ασπρόμαυρους»- σε αυτό το τετράλεπτο- να πελαγοδρομούν, σε άμυνα και επίθεση.

Οι πρωτοβουλίες των Χαντς, Φράνκε, συνδυαστικά με την επιλογή σε άμυνα ζώνης, επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να πλησιάσει στους 4 πόντους (15-19), στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Η Ντιζόν, έχοντας λύσεις με τον Σίμον, κράτησε τα ηνία υπέρ της, διευρύνοντας εκ νέου την απόστασή της από τους Θεσσαλονικείς (19’ 26-37).

Εκτελώντας από τα 6.75 (2/2) ο Ράιλι μείωσε για τον ΠΑΟΚ στο 21’ (34-37), οι φιλοξενούμενοι, όμως, «απάντησαν» με επιμέρους 12-3 και πήγαν στο +12 στο 27’ (37-49). Ξέφυγαν με +14 στο 33’ (48-62), ο ΠΑΟΚ, όμως, δεν εγκατέλειψε τη μάχη.

Με κινητήριο μοχλό τον Ράιλι και τον Αμερικανό να ευστοχεί σε τρίποντο στα 20’’ πριν το φινάλε, ο «Δικέφαλος» πλησίασε στο καλάθι (64-66), η προσπάθεια, ωστόσο, έμεινε εκεί. Η Ντιζόν δεν έχασε την ψυχραιμία της, εκμεταλλευόμενη και λάθη που έκαναν στην τελευταία επίθεσή τους οι Θεσσαλονικείς και έφτασε στο τελικό 70-66.

*Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν από το τζάμπολ στη μνήμη των 6 οπαδών του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη στις 4/10/1999. Παίκτες, τεχνική και διοικητική ηγεσία του ΠΑΟΚ, μετά την παρουσία της ομάδας για το ματς, κατέθεσαν στεφάνι και λουλούδια σε σημείο πίσω από τη μια από τις δύο μπασκέτες, όπου κρεμάστηκε πανό για τα 6 θύματα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Φράνκε 11 (1), Χάντς 8 (2), Ρένφρο 9, Ράιλι 25 (6), Σαλούστρος, Χρηστίδης, Ντάρκο-Κέλι 2, Καμπερίδης 6 (2), Μαργαρίτης 5, Πόλι, Σλαφτσάκης

ΝΤΙΖΟΝ ( Νέναντ Μάρκοβιτς): Μπρέμπλι 4, Χρόβατ 9, Λουμ 3, Μακ Ντάφι 3, Ρουσέλ 5 (1), Αλινγκό 8, Χόλστον 7 (1), Νίκολιτς 6 (1), Σίμον 25 (4)

