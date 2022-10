Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Συγκλονίζει ο Ανδρέας Τσούνης για τον ένα χρόνο από τον χαμό της

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του, για την συμπλήρωση, σε λίγες ημέρες, ενός έτους από τον πρόωρο θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Πότε θα γίνει το μνημόσυνο.

Ένα χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες από τη ημέρα που η Φώφη Γεννηματά έφυγε από τη ζωή, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η Φώφη Γεννηματά άφησε πίσω της ένα τεράστιο κενό, με τη μνήμη της να μένει ζωντανή σε όσους ήταν κοντά της, αλλά κυρίως στις καρδιές των παιδιών της και του συζύγου της, Ανδρέα Τσούνη που στάθηκε στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή.

O σύζυγός της Ανδρέας Τσούνης, με αφορμή τον ένα χρόνο που συμπληρώνεται στις 25 Οκτωβρίου από τον θάνατο της, έκανε μια ανάρτηση στα social media, ανακοινώνοντας παράλληλα την ημερομηνία που θα τελεστεί το μνημόσυνο.

Η ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη

«Σε λίγες μέρες, κλείνει ένας χρόνος.

Ένας χρόνος από τότε που χάσαμε την Φώφη μας, στις 25 Οκτωβρίου του 2021.

Ένας χρόνος χωρίς το χαμόγελο της, τη ζωντάνια της, τα πιστεύω της, το πάθος και το πείσμα της για τη ζωή και την πολιτική.

Λείπει και λείπει πολύ. Από την οικογένεια της, το κόμμα της, την πολιτική, την Ελλάδα.

Λείπει από όλους όσους, πιστεύουν σε μια πολιτική με ανθρωπιά.

Το ετήσιο μνημόσυνο θα τελεσθεί την Κυριακή 23 Οκτωβρίου στις 11:45 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών».





