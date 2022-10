Αθλητικά

Champions League: Σάλτσμπουργκ και Λειψία “άνοιξαν λογαριασμό”

Eντός έδρας νίκες πέτυχαν Σάλτσμπουργκ και Λειψία, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.



«Άνοιξαν λογαριασμό» στον 5ο κι 6ο όμιλο του Champions League, Σάλτσμπουργκ και Λειψία, με τις εντός έδρας νίκες που πέτυχαν επί των Ντιναμό Ζάγκρεμπ (1-0) και Σέλτικ (3-1) αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Η πρωταθλήτρια Αυστρίας με το γκολ του Οκαφόρ (πέναλτι) πήρε το πρώτο της «τρίποντο» και ταυτόχρονα διατήρησε το αήττητο στα μισά της φάσης των ομίλων (προερχόταν από δύο ισοπαλίες).

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Ντιναμό ισοφάρισε με την κεφαλιά του Ντρμιτς, αλλά σωστά το γκολ δε μέτρησε, καθώς ο σκόρερ των Κροατών ήταν σε θέση οφσάιντ.

Πρώτη νίκή για την Λειψία

Μετά από δύο ήττες στο ξεκίνημα, η Λειψία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στον 6ο όμιλο, με 3-1 επί της Σέλτικ. Νίκη, που έβαλε στο κόλπο της πρόκρισης τη γερμανική ομάδα και την οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο γκολκίπερ των «καθολικών», Τζο Χαρτ.

Ο πολύπειρος Άγγλος «πορτιέρε» έκανε τραγικό λάθος στο 64ο λεπτό (πάσαρε στον Σομποσλάι), από το οποίο προήλθε το 2-1 των γηπεδούχων, με το πλασέ του Αντρέ Σίλβα. Δέκα τρία λεπτά μετά ο Πορτογάλος «υπέγραψε» με εξαιρετικό τελείωμα τη νίκη των «Ταύρων», με το δεύτερο προσωπικό του γκολ!

Χωρίς νίκη (2 ήττες και μία ισοπαλία) έμεινε η Σέλτικ μετά από τρεις αγώνες. Στο 82ο λεπτό ο Γιώργος Γιακουμάκης πήρε την θέση του Φουρουχάσι στην ενδεκάδα των Σκωτσέζων.

