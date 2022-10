Κοινωνία

Αστυνομία - 10410: τηλεφωνική γραμμή για την προστασία των ζώων

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται ο πενταψήφιος αριθμός της Ελληνικής Αστυνομίας, για καταγγελίες που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων.

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο πενταψήφιος αριθμός 10410 της ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου για την προστασία των ζωών.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες για άμεση επικοινωνία, καθημερινά από 07:00 έως 23:00, με το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Στον πενταψήφιο αριθμό 10410 θα έχουν τη δυνατότητα, στο εξής, να καταγγέλλουν τυχόν κακοποιήσεις ζώων και γενικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την προστασία τους, με την Αστυνομία να παρεμβαίνει άμεσα.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος , αναφέρει:

«Η προστασία των ζώων αποτελεί για κάθε κοινωνία ζήτημα παιδείας και πολιτισμού. Δίνουμε αξία σε κάθε ζωή. Ο πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 10410 της ΕΛ.ΑΣ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των τετράποδων φίλων μας.

Θέτουμε από σήμερα ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των πολιτών, εξελίσσοντας τις υπηρεσίες της Αστυνομίας μας. Όλοι μαζί εκπέμπουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενάντια στην κακοποίηση κάθε μορφής ζωής».

