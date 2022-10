Κοινωνία

Ο Δακτύλιος επιστρέφει με αλλαγές: όσα πρέπει να ξέρετε

Πότε επανέρχεται το μέτρο, ποιες ώρες και ημέρες θα ισχύει, ποια οχήματα επιτρέπεται να κυκλοφορούν και πότε. Αναλυτικός Οδηγός.

Με αλλαγές επιστρέφει ο Δακτύλιος, στο κέντρο της Αθήνας, από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, αλλά και με αρκετές εξαιρέσεις για κατηγορίες αυτοκινήτων.

Πέρσι, το νέο πρότυπο μέτρησης εκπομπών CO2 είχε αφήσει εκτός πολλά «καθαρά» αυτοκίνητα.

Φέτος, ο δακτύλιος δεν θα αφορά τα αυτοκίνητα EURO 6 εφόσον αυτά εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 g/km οπότε και θα κινούνται ελεύθερα στο κέντρο.

Ποια αυτοκίνητα επιτρέπονται στον Δακτύλιο

«Πράσινο φως» έχει ανάψει σε νέα κατηγορία αυτοκινήτων για να διέρχονται ελεύθερα και συγκεκριμένα σε όσα έχουν πρώτη άδεια κυκλοφορίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Όσα κινούνται ελεύθερα στο κέντρο της Αθήνας είναι:

ηλεκτρικά

εκ κατασκευής με κινητήρα φυσικού αερίου ή υγραερίου

υβριδικά

κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO2. Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές CO2 δε σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6

Ως δακτύλιος ορίζεται η περιοχή που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη-28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Πώς θα πάρετε το σήμα κυκλοφορίας στον Δακτύλιο





Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να κάνουν αίτηση για να λάβουν το ειδικό σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας στον Δακτύλιο, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr





Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα χρειαστείτε:

τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet

τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα

Για την απόδειξη της κατοικίας, απαιτούνται:

Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της οικείας ΔΟΥ του τελευταίου οικονομικού έτους (εκτύπωση από τη σελίδα του TAXIS), από την οποία προκύπτει η κύρια κατοικία του δικαιούχου ή σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου (αναφέρεται υποχρεωτικά στο έντυπο Ε1).

Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία η αναφερόμενη διεύθυνση, απαιτείται και πρόσφατο αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακινήτου, θεωρημένο από ΔΟΥ ή εκτύπωση μέσω TAXIS.Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης, το Ε1 συνοδεύει μεταβολή στοιχείων από ΔΟΥ.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι φιλοξενούμενος, το Ε1 συνοδεύει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που τον φιλοξενεί, στην οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Κ.Ε.Π.) ή το Ε1 του ίδιου του ιδιοκτήτη.

Λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ Ή ΕΥΔΑΠ) ή κινητής τηλεφωνίας (απλά αντίγραφα).Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του οδηγού (απλό αντίγραφο).

Διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ.

Επιπλέον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 14, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών κλείνοντας ραντεβού είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά στο 210-5287800.

Θυμίζεται πως ο Δακτύλιος ισχύει Δευτέρα με Πέμπτη κατά το διάστημα 07:00-20:00 και την Παρασκευή από 07:00 έως 15:00.

