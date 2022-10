Κοινωνία

Κύθηρα: Νέο ναυάγιο με μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σε βράχια και διαλύθηκε. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.



Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο λιμάνι του Διακοφτού στα Κύθηρα.

Την έρευνα συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (EKΣEΔ).

Σύμφωνα με δήλωση των επιβαινόντων στο ιστιοφόρο σκάφος επέβαιναν περίπου 100 άτομα. Το σκάφος ειδοποίησε ότι βρίσκεται σε κίνδυνο και μετά από λιγότερο από 20 λεπτά το σκάφος συγκρούστηκε στα βράχια και διαλύθηκε.

Προς το παρόν δεν υπάρχει εικόνα για τον ακριβή αριθμό των διασωθέντων και δεν έχει βρεθεί κάποια σορός. Οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς καθώς επικρατούν άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ με ριπές ανέμου 9-10.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: βιάζε την κουνιάδα του για χρόνια, απειλώντας την με πριόνι!

Χαλκιδική - κρυφή κάμερα: Αναφορές για 4 ζευγάρια που έχουν καταγραφεί σε ιδιαίτερες στιγμές τους

Φωκίδα: Όταν ο άτυχος μηχανικός μιλούσε για τις επικίνδυνες στοές στα μεταλλεία (βίντεο)