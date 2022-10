Life

“Πρόσωπο με Πρόσωπο”: Νέα εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Νίκος Χατζηνικολάου έρχεται «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τους πρωταγωνιστές στο πολιτικό και οικονομικό προσκήνιο και παρασκήνιο.



Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στη νέα εκπομπή «ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συνεντεύξεις και συζητήσεις που θα προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις και σχόλια, στη δίνη της πολιτικής αντιπαράθεσης και των ραγδαίων οικονομικών εξελίξεων.

Ποιος θα βγάλει τη χώρα από την κρίση;

Τι θα γίνει με την ακρίβεια στην αγορά;

Πώς θα περάσει ο δύσκολος χειμώνας, με τα αλλεπάλληλα προβλήματα στην ενέργεια;

Ένα βήμα πριν από την προεκλογική περίοδο, ο Νίκος Χατζηνικολάου έρχεται «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον πρωθυπουργό, τους πολιτικούς Αρχηγούς και τους πρωταγωνιστές στο πολιτικό και οικονομικό προσκήνιο και παρασκήνιο.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου

#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή