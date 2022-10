Αθλητικά

Champions League: “Πολυβόλο” η Μάντσεστερ Σίτι

Σπάει όλα τα ρεκόρ ο Χάαλαντ. Ο Βλαχοδήμος «φρέναρε» την Παρί Σεν Ζερμέν. Εμφατικές νίκες για Γιουβέντους και Τσέλσι. Όλα τα αποτελέσματα.

Ο «κέρβερος», Οδυσσέας Βλαχοδήμος, κράτησε «όρθια» (και αήττητη) τη Μπενφίκα απέναντι στην Παρί ΣΖ (1-1), κάθε ματς... και ρεκόρ για τον Χάαλαντ με την φανέλα της Σίτι (δύο γκολ στο 5-0 επί της Κοπεγχάγης), Τσέλσι και Γιουβέντους έκαναν «ποδαρικό» στις νίκες (3-0 τη Μίλαν και 3-1 την Μακάμπι Χάιφα), στη βραδιά των 28 γκολ του «δεύτερου πιάτου» της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League

Ο... εξωπραγματικός Έρλινγκ Χάαλαντ «μάγεψε» σε ένα ακόμη ματς, οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι στην 3η της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια του 7ου γκρουπ με το εμφατικό 5-0 επί της Κοπεγχάγης, η οποία γνώρισε την 2η ήττα της και πιο βαριά στην εφετινή διοργάνωση.

Το «θωρηκτό» από τη Νορβηγία «χτύπησε» ξανά, δύο φορές στο πρώτο μέρος κι έφτασε τα 28 γκολ (ξεπέρασε τους Ριβάλντο και Λουίς Σουάρες που είχαν από 27) σε 22 ματς στο Champions League και τα 5 στην τρέχουσα διοργάνωση, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής για το συγκρότημα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Στα 22 του χρόνια έγινε ο τρίτος παίκτης που σκοράρει σε κάθε μία από τις πρώτες τρεις εμφανίσεις του στο CL για αγγλικό σύλλογο, μετά τον Μαρουάν Σαμάκ (Άρσεναλ) και Φεράν Τόρες (Μάντσεστερ Σίτι). Επίσης η σημερινή ήταν η 10η φορά που ο Χάαλαντ βρίσκει δίχτυα τουλάχιστον δύο φορές σε αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του κόσμου, επί συνόλου 22 αγώνων που έχει συμμετάσχει.

Για τον ίδιο όμιλο (7ο), η Ντόρτμουντ έκανε «περίπατο» στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» επί της Σεβίλης. Η «σεμνή τελετή» στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας είχε τελειώσει από το πρώτο 45λεπτο, όταν η γερμανική ομάδα προηγήθηκε με 3-0. Το τελικό 4-1 προήλθε από τα γκολ του Εν Νερισί και του Μπραντ στο 75΄. Η Μπορούσια έφτασε άνετα στην 2η νίκη της στο γκρουπ και δείχνει να είναι η μόνη που μπορεί ν΄ απειλήσει την πρωτοπόρο, Σίτι. Το αποψινό ήταν το τελευταίο ματς του Χουλιέν Λοπετέγκι στον πάγκο της Σεβίλης.

Με κορυφαίο τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο η Μπενφίκα παραχώρησε ισοπαλία στην Παρί Σεν Ζερμέν στο «Ντα Λους», με σκορ 1-1 στο ντέρμπι κορυφής του 8ου γκρουπ. Οι δύο ομάδες είχαν την πρώτη τους απώλεια (προέρχονταν από 2 στα 2) και ισοβαθμούν στην κορυφή (από 7β.), στη βραδιά που ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ νικήθηκε μία φορά από τον Μέσι στο πρώτο μέρος κι από κει και πέρα είπε «όχι» σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις που η γαλλική ομάδα «άγγιξε» το γκολ της νίκης.

«Βραζιλιάνικη υπόθεση» αποδείχθηκε για τη Ρεάλ Μαδρίτης η αναμέτρηση με την Σαχτάρ. Ροντρίγκο και Βινίσιους «υπέγραψαν» το 3Χ3 των «μερένχες» στον 6ο όμιλο, με το 2-1 επί των Ουκρανών, που γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στη διοργάνωση.

Παίζοντας «με την πλάτη στον τοίχο», μετά τις δύο ήττες στο ξεκίνημα του 8ου ομίλου, η Γιουβέντους έκανε το καθήκον της απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα. Η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι επικράτησε με 3-1, χάρις στα γκολ των Ραμπιό (2) και Βλάχοβιτς από ισάριθμες ασίστ του Άνχελ Ντι Μαρία.

«Φωτιά» στον 5ο όμιλο έβαλε η Τσέλσι με την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, με το εμφατικό 3-0 επί της Μίλαν. Οι Λονδρέζοι ήθελαν πάση θυσία το «τρίποντο» και το πήραν με πανηγυρικό τρόπο, έφτασαν τους 4 βαθμούς, όσους και οι «ροσονέρι», ενώ στην κορυφή (5β.) έμεινε μόνη της η Σάλτσμπουργκ μετά το 1-0 επί της Ντιναμό (τελευταία θέση με 3β.).

