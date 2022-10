Κόσμος

Μεξικό: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς από επίθεση ενόπλων

Μεταξύ των θυμάτων και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Τη σφαγή φέρονται να πραγματοποίησαν μέλη καρτέλ ναρκωτικών.

Τουλάχιστον δεκαοκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους ο δήμαρχος της κοινότητας, δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης ενόπλων χθες Τετάρτη στην Τοτολάπαν, στη μεξικανική πολιτεία Γκερέρο (νότια), ανακοίνωσε εισαγγελική πηγή.

Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην έφοδο, δήλωσε —χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις— στον τηλεοπτικό σταθμό Milenio η πολιτειακή εισαγγελέας Σάντρα Λους Βαλδοβίνος.

Ο αριστερός δήμαρχος της κοινότητας 4.300 κατοίκων, ο Κονράντο Μεντόσα, συγκαταλέγεται στα θύματα της επίθεσης που διαπράχθηκε μέρα μεσημέρι σε αυτόν τομέα του Μεξικού, ο οποίος μαστίζεται από τη βία συμμοριών που επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο πατέρας του, που είχε επίσης διατελέσει δήμαρχος της κοινότητας πριν από μερικά χρόνια, έπεσε και αυτός νεκρός, δήλωσε πηγή προσκείμενη στην αστυνομία.

Σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, τη σφαγή διέπραξαν μέλη συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά στην πολιτεία Χαλίσκο, που έχουν συμμαχήσει με το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Τουλάχιστον 94 δήμαρχοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από το 2000, σύμφωνα με την οργάνωση Etellekt.

Το Μεξικό μετρά πάνω από 340.000 δολοφονίες —αποδιδόμενες στη μεγάλη πλειονότητά τους στις συμμορίες— και τουλάχιστον 100.000 εξαφανίσεις αφότου κηρύχθηκε ο αμφιλεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό της χώρας, το 2006.

