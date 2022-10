Κόσμος

Βραζιλία – δημοσκόπηση: Ο Λούλα προηγείται ενόψει του δεύτερου γύρου

Εταιρείες δημοσκοπήσεων δέχθηκαν έντονες επικρίσεις στη Βραζιλία καθώς αποδείχθηκε πως υποτιμούσαν πολύ το ποσοστό του Ζαΐχ Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο.

Ο κεντροαριστερός πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα έχει προβάδισμα 8 μονάδων έναντι του νυν αρχηγού του κράτους, του ακροδεξιού Ζαΐχ Μπολσονάρου, ενόψει του δεύτερου γύρου της 30ής Οκτωβρίου, καθώς συγκεντρώνει το 51% των προθέσεων ψήφου ενώ ο αντίπαλός του το 43%, υπέδειξε κυλιόμενη δημοσκόπηση του ινστιτούτου IPEC —του πρώην IBOPE— τα ευρήματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες Τετάρτη.

Η δημοσκόπηση του IPEC διενεργήθηκε με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000 ψηφοφόρων από την 3η ως την 5η Οκτωβρίου. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι ±2%.

Το IPEC είναι ανάμεσα στα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων τα οποία δέχθηκαν έντονες επικρίσεις στη Βραζιλία καθώς αποδείχθηκε πως υποτιμούσαν πολύ το ποσοστό του Ζαΐχ Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο.

