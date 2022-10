Life

“The 2Night Show” - Καλφαγιάννης: Η... εξομολόγηση για τον ιερέα των Αγίων Ισιδώρων (βίντεο)

Πού επενδύει στην προσωπική του ζωή και γιατί μετανιώνει. Ποιο καθοριστικό ρόλο έπαιξαν στη ζωή του ο Σταύρος Σβήγκος, αλλά και ο πατέρας Δημήτριος;

Στην παρέα του «The 2Night Show» της Τετάρτης και καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης. Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξήγησε γιατί επενδύει στην προσωπική του ευτυχία και δήλωσε μετανιωμένος για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον χώρο της υποκριτικής.

«Το είπα αλλά η πραγματικότητα δεν με δικαίωσε. Ήμουν ένας άνθρωπος που έλεγα ότι δεν μπήκα σε αυτόν το χώρο επειδή το ήθελα, προέκυψε. Κάθε φορά που ήταν να φύγω, κάποιος με κρατούσε. Όταν πήρα την απόφαση, είδα πόσο ανόητος ήμουν γιατί δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την επαφή τελικά, την ανάγκη μου να καταλάβω τι θέλεις και να σου δώσω με τη μετάφρασή μου αυτό που θα σε πάει μέχρι το τέλος της μέρας. Τελικά την πάτησα. Δεν θέλω να αποχωρήσω από αυτόν το χώρο, αλλά να την παλέψω με έναν άλλον τρόπο. Για αυτό λέω ότι από αυτήν την κατάσταση βγαίνω νικητής, ακόμα κι αν δεν μου βγει» δήλωσε ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης.

Ποιο καθοριστικό ρόλο έπαιξαν στη ζωή του ο Σταύρος Σβήγκος, αλλά και ο πατέρας Δημήτριος, ο ιερέας των Αγίων Ισιδώρων, στον οποίο καταλογίζονται ψευδοθαύματα;

«Όταν έπαθα το ατύχημα, ήταν ο πρώτος που βρέθηκε από πάνω μου και ήταν η φωνή του που άκουσα και άνοιξα τα μάτια μου. Τυχαία βρέθηκε στο σημείο, άφησε το αυτοκίνητό του και έτρεξε να με βοηθήσει. Αυτόν τον άνθρωπο ό,τι και να γίνει στα 80 μου αυτόν τον άνθρωπο θα τον θυμάμαι» είπε για τον Σταύρο Σβήγκο.

«Είναι η πρώτη φορά που έχω ανεβάσει κάτι σαν δήλωση υποστήριξης για έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι εκεί τόσα χρόνια, δεν ενοχλεί κανέναν. Έρχονται χρόνια χιλιάδες άνθρωποι, δεν τον βρίσκεις για να τον δεις. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν από αυτό που έχουν ακούσει, αφού άκουσαν γι’ αυτό πήγαν και το είδαν, αφού το είδαν το βίωσαν, αφού το βίωσαν το έκαναν καθημερινότητά τους.

Αν εγώ έχω δει τον Χριστό κανείς δεν μπορεί να μου το πάρει. Αν δεν τον δεις πώς μιλάς; Συγκυριακά πριν τρεις εβδομάδες γνωρίστηκα με τον πατέρα Δημήτριο. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια. Αυτόν τον άνθρωπο όταν τον είδα, έχοντας ακούσει πολλά πράγματα από ανθρώπους που είναι κοντά του, ήθελα να τον αγκαλιάσω, χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να τον έχω ακούσει, πέρασε τυχαία μπροστά μου. Συγκυριακά εκείνη την ημέρα με σταμάτησε και μου μίλησε.

Όποιος δεν βρεθεί σε εκείνο το μέρος δεν μπορεί να μιλήσει. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πει τη γνώμη του. Μάθετε πρώτα τι συμβαίνει. Πιστεύω τόσο πολύ στον Θεό που αν βρω έναν άνθρωπο να αγαπάει τόσο πολύ την αγάπη του Χριστού, εκεί θα πω αποσύρομαι.

Δεν χρειάστηκε ποτέ να πουλήσει κάτι ο πατέρας Δημήτριος γι’ αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα. Εμείς που πηγαίνουμε εκεί πουλήσαμε και κάναμε μια πραγματικότητα που ενόχλησε κάποιους και είπαν “α, τί γίνεται εκεί”. Δεν κάνει αυτός κάτι. Εγώ θα είμαι εκεί για τους ανθρώπους αυτούς που ενώ έχουν φωνή δεν την βγάζουν γιατί είναι ταπεινοί κι εγώ τότε ενώ δεν την έχω θα την βρω» ανέφερε για τον πατέρα Δημήτριο.

Ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης επέστρεψε τηλεοπτικά, μετά από 2 χρόνια απουσίας, στη σειρά «Έρωτας Φυγάς».

