Έλον Μασκ και Twitter συμφώνησαν στη αναβολή της σημερινής κατάθεσής του

Οι επενδυτικές εταιρίες Apollo και Sixth Street δεν συζητούν πλέον με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας εξαγοράς

Οι επενδυτικές εταιρίες Apollo Global Management Inc και Sixth Street οι οποίες αναζητούσαν τρόπους για τη διάθεση χρηματοδότησης στον Ίλον Μασκ νωρίτερα μέσα στη χρονιά αναφορικά με την εξαγορά της Twitter Inc δεν βρίσκονται πλέον σε συνομιλίες με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση για το ζήτημα αυτό.

Ο Μασκ και η Twitter έχουν εμπλακεί σε μία δικαστική διαμάχη μετά την κίνηση του επιχειρηματία να αποσύρει την πρόταση του για την εξαγορά. Την περίοδο αυτή οι δύο πλευρές διεξάγουν συνομιλίες για τον τερματισμό της δικαστικής διένεξης, ανοίγοντας το δρόμο για το κλείσιμο της συμφωνίας των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων (44,36 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Μασκ και η Twitter συμφώνησαν στην αναβολή της σημερινής κατάθεσης του, χωρίς να προσδιοριστεί νέος χρόνος για την πραγματοποίησή της, όπως δήλωσε μία πηγή που έχει λάβει γνώση για την υπόθεση.

Η Twitter και ο Μασκ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού, ενώ η Apollo και η Sixth Street αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι θα χρηματοδοτήσει τη συμφωνία με δικούς του πόρους, αλλά και με χρήματα από επενδυτές με τους οποίους συνεργάζεται, όπως και με κεφάλαια από τραπεζική χρηματοδότηση.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά η Apollo εξέταζε τρόπους που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της συμφωνίας, όπως είχαν δηλώσει πηγές στο Reuters.

Η Sixth Street συμμετείχε σε αυτές τις συνομιλίες με τις οποίες οι επενδυτές εξέταζαν το ενδεχόμενο να διαθέσουν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια (1,01 δισεκατομμύριο ευρώ) για την υλοποίηση της συμφωνίας εξαγοράς.

Οι συνομιλίες αυτές έχουν τερματιστεί, σύμφωνα με πηγές που έλαβαν χθες γνώση για τις εξελίξεις.

