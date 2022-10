Αθλητικά

Ολυμπιακός – Europa League: Ώρα αντεπίθεσης κόντρα στην Καραμπάχ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με την πλάτη... στον τοίχο οι πρωταθλητές θα επιδιώξουν να πάρουν τους πρώτους βαθμούς στον όμιλο και να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.

Χωρίς περιθώρια για άλλες απώλειες, μετά τις δύο ήττες του στους πρώτους αγώνες του με τη Ναντ (2-1, εκτός) και τη Φράιμπουργκ (0-3, εντός), ο Ολυμπιακός παίζει το βράδυ της Πέμπτης τα... ρέστα του στο «Γ. Καραϊσκάκης» με αντίπαλο την Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν για να παραμείνει «μέσα» στο κόλπο της πρόκρισης από τον 7ο όμιλο του Europa League.

Με διαφορετική... αύρα μετά την έλευση του Μίτσελ στον «ερυθρόλευκο» πάγκο και σαφώς καλύτερη ψυχολογία μετά τη νίκη του στο πρωτάθλημα κόντρα στον Ατρόμητο, οι Πειραιώτες θέλουν να σπάσουν το... ρόδι με την πρώτη νίκη τους στη φάση των ομίλων.

Περιμένοντας παράλληλα κι ένα «δώρο» από τη Φράιμπουργκ στον αγώνα της με τη Ναντ, προκειμένου στο τέλος της βραδιάς να «πιάσουν» τόσο τους Γάλλους, όσο και τους Αζέρους στη 2η θέση της βαθμολογίας, αλλάζοντας τα δεδομένα στο 7ο γκρουπ.

Ο Ισπανός τεχνικός δοκίμασε τις τελευταίες ημέρες σχηματισμούς τόσο με τριάδα, όσο και με τετράδα στην άμυνα (3-5-2 και 4-4-2).

Στη μία δοκιμή που έγινε με Τζολάκη στο τέρμα, η άμυνα αποτελείτο από τους Βρσάλικο, Σωκράτη Παπασταθόπουλο και Σισέ και τους Άβιλα και Ρέαμπτσιουκ ως φουλ μπακ.

Στη δεύτερη δοκιμή με τέσσερις στην άμυνα ήταν εκτός ο Άβιλα και ο Βρσάλικο ήταν ο δεξιός μπακ. Σε αυτά που δοκίμασε από τη μέση και μπροστά, βασικοί ήταν είναι οι Εμβιλά, Ίνμπομ Χουάνγκ, Μπιέλ, Μασούρας, Ουί Τζο και Γκάρι Ροντρίγκες, με τον Μασούρα εκτός στο 3-5-2!

Την αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Καραμπάχ (που συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης) συγκροτούν οι Άβιλα, Μπουχαλάκης, Μπόουλερ, Σισέ, Ίνμπομ Χουάνγκ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κούντε, Εμβιλά, Μαρσέλο, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδούδης, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι και Βρσάλικο.

Εκτός έχουν μείνει οι τραυματίες Ρέτσος, Μπα, Ελ Αραμπί και Βατσλίκ.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βόσνιος Ιρφάν Πεγίτο, με βοηθούς του Νταβόρ Μπέλο, Νταμίρ Λάζιτς και 4ο τον Άντονι Μπάντιτς. Στο VAR θα είναι ο Ολλανδός Ζεροέν Μάντσοτ και AVAR ο συμπατριώτης του Έρβιν Μπλανκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Μακελειό με δεκάδες νεκρούς από επίθεση ενόπλων

Λέσβος - Μεταναστευτικό: Ναυτική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι δράστες της ληστείας με ομηρία